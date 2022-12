Idiakez: "El Zaragoza me hizo darme cuenta de que siempre hay límites que poner"

Se cruza por primera vez en el camino con el Real Zaragoza tras estar aquí hace cuatro años, en el comienzo de la 18-19.

Es un partido especial, evidentemente. Aunque fuera por poco tiempo, fui entrenador allí y queda el recuerdo de un paso por una entidad de semejante dimensión. Lo vives el encuentro de otra forma, pero cuando empiece los cinco sentidos ya estarán en intentar ganarlo por mucho que existan esos sentimientos y ese recuerdo bonito.

¿Hasta qué punto es bonito? Su paso por el Zaragoza fue breve, de solo 10 jornadas.

Fue una etapa dura, pero con el tiempo rescatas lo positivo y tratas de quedarte solo con eso. Tuve la oportunidad de conocer la grandeza del Zaragoza desde dentro, sobre todo de esa afición espectacular no solo por el número sino también por el sentimiento. Eso lo pude vivir y siempre podré decir con orgullo que fui entrenador del Zaragoza por un tiempo.

"La experiencia acabó de manera abrupta, con mucho dolor y decepción, porque sentí que no me dieron el tiempo mínimo para desarrollar mi idea. Esa experiencia me hizo mejor, todo lo que nos pasa en la vida siempre es por algo"

Maduró mucho como entrenador en esos meses, ¿no?

Por supuesto. Las lecciones más grandes en la vida nos las llevamos cuando nos dan con un bate de béisbol. Y este fue el caso. La experiencia acabó de manera abrupta, con mucho dolor y decepción, porque no quería que acabara así y sentí que no me dieron el tiempo mínimo para desarrollar mi idea. Esa experiencia me hizo mejor y todo lo que nos pasa en la vida siempre es por algo.

"Aquí he vivido un inicio hasta peor que en el Zaragoza y he tenido la confianza de todo el mundo, desde el presidente a la dirección deportiva, y he podido tomar decisiones en función de cómo es mi trabajo de entrenador"

Decía entonces y tras su salida que en el Zaragoza no fue usted al 100%. ¿Ahora lo sería?

Seguro que sí. Me pasó algo similar aquí en el Leganés, con un inicio hasta peor que en el Zaragoza y he tenido la confianza de todo el mundo, desde el presidente a la dirección deportiva, y he podido tomar decisiones en función de cómo es mi trabajo de entrenador. Aquella experiencia me ha servido para darme cuenta de que siempre existen límites que hay que poner.

El comienzo suyo en Butarque fue dramático, eran colistas en la octava jornada y el Leganés mantuvo la apuesta. Lo fácil era cortar la cuerda por el técnico.

La diferencia en el puesto del entrenador muchas veces la hace eso, que la gente que dirige el club tenga confianza en el trabajo. A mí aquí me vino a buscar el presidente, el director deportivo tiene esa confianza en mí y yo sentí y siento todo eso. Entre todos le hemos dado la vuelta a ese mal comienzo, haciendo las cosas desde el sentido común. Vemos muchos ejemplos de equipos que cambian de entrenador muy pronto y los resultados no salen. En ese aspecto me siento muy feliz de estar en el Leganés y por estar rodeado de estas personas.

"Ser el ayudante de Emery me lo tomé como un aprendizaje y una experiencia para crecer. Una de las lecciones que aprendí en el batacazo doloroso de Zaragoza fue centrarme solo en lo que está delante"

Tras salir del Zaragoza, regresó a Chipre, al Larnaca, y después, en 2020, aceptó ser segundo entrenador de Unai Emery en el Villarreal. ¿Por qué?

Me lo tomé como un aprendizaje y una experiencia. Una de las lecciones que aprendí en el batacazo doloroso de Zaragoza fue centrarme solo en lo que está delante, en no mirar mucho al futuro y a los planes, que muchas veces se tuercen. No pensé en si iba a volver a ser primer entrenador o no, solo lo vi como una etapa para crecer y lo hice, dando un paso adelante. Además, se juntó que fue todo fabuloso, tanto el trabajar con Unai como con los jugadores, en uno de los mejores clubs del mundo, modélico en su interior, y por si fuera poco cosechamos éxitos como la Europa League.

El segundo de Unai Emery casi toda su carrera fue Juan Carlos Carcedo, que empezó este curso en el Zaragoza y solo aguantó 15 jornadas.

No le conozco personalmente, pero he seguido su trabajo en el Ibiza y en el Zaragoza. Me parece un profesional absolutamente capacitado. Todos sabemos la necesidad y las urgencias que tiene ese club y lo difícil que es, yo lo he sufrido en mis propias carnes. Estoy convencido de que con un poco más de tiempo se habría visto su trabajo, pero hoy en día el fútbol se ha vuelto tan loco… No se puede valorar el trabajo de un entrenador en tan poco tiempo. Hay que contratarlo primero con conocimiento de causa, tener claro que lo que fichas es lo que quieres y darle tiempo. A mí no se me dio allí y a Juan Carlos tampoco.

"El Zaragoza es algo más vertical, con Carcedo había un intento mayor de elaborar y no le dio tiempo a poner su sello y que todos tuvieran clara su idea. Escribá ha empezado por la base, por la A, la B y la C, y los resultados están ahí"

¿Qué ha cambiado el Zaragoza con Fran Escribá? Solo por los datos, ve más puerta, es más regular y consigue por ahora mejores resultados.

Escribá es un entrenador de un nivel altísimo, no hay dudas por ahí. Creo que el Zaragoza es algo más vertical, con Carcedo había un intento mayor de elaborar y no le dio tiempo a poner su sello y que todos tuvieran clara su idea. Escribá ha empezado por la base, por la A, la B y la C, y los resultados están ahí, ahora mismo es un rival muy difícil y peligroso.

Quedan pocos jugadores de su etapa aquí en la 18-19.

Cristian, Ratón, Zapater, Lasure, Nieto… Algunos quedan aún. He mantenido una relación en el tiempo con Cristian, que fue una gran experiencia conocerle como persona, es un tipo muy especial, de los que no quedan, tuve una muy buena conexión con él. Con Lasu, por lo que vivió, también mantuve ese contacto, pero bueno todos son grandes chicos, la verdad. Espero el lunes a los que vengan poder saludarles, aunque también ganarles.

¿Qué le gusta más del Zaragoza actual?

El bloque lo destaco por encima de todo. Creo que su mejor partido fue en Tenerife, el más completo y sacaron todo el talento y la idea que quería entonces Carcedo. Ahora es un equipo que también sabe jugar cuando tiene opciones para ello, pero hacia delante hacen daño, están bien organizados, buscando la puerta a cero y la capacidad de transición que tienen es muy interesante, con Giuliano, Vada, Mollejo, Bermejo... Cuando roban son muy peligrosos.

"En esta Segunda hasta febrero o marzo no se pueden hablar de objetivos claros. Hay un montón de equipos en ese vagón de posibilidades con esas dos o tres plazas de promoción que están más en el aire y el Leganés y el Zaragoza estamos ahí"

¿Con 25 puntos en 20 jornadas ve al Zaragoza candidato a llegar al 'playoff'?

En esta Segunda hasta febrero o marzo no se pueden hablar de objetivos claros. Están los recién descendidos que sabes que van a pelear hasta el final por subir directos y después hay un montón de equipos ahí, en ese vagón de posibilidades con esas dos o tres plazas de promoción que están más en el aire. Equipos como el Leganés y el Zaragoza estoy convencido de que tenemos esas posibilidades de llegar.

Ahora el 'Lega' suma 27 puntos y lleva 9 jornadas sin perder. Además, con 19 millones de límite su meta solo puede ser volver a Primera.

El límite nuestro es engañoso, pero no voy a entrar en ese debate y es un tema complejo. Es el tercer año del Leganés en Segunda, en los dos primeros tienes más opciones económicas para subir, y luego ya empiezas a correr el riesgo de ser un equipo más de la categoría y creo que lo somos. Nosotros, como el Zaragoza, tenemos mucha ilusión de volver a Primera y pensamos en ese objetivo, pero hay lugares en los que no te queda más remedio que asumir esa presión y otros en los que autoexigirte tanto no te hace más que perjudicar. Nosotros empezamos muy mal, con la amenaza y el riesgo de vivir una temporada dramática y ahora estamos con la meta de crecer y competir y a ver hasta dónde llegamos, pero sin volvernos locos mirando a largo plazo.

"Estoy donde quiero estar y me siento encantado con este club, me gusta mucho la nueva propiedad, por cómo entienden el fútbol y el proyecto, y tengo una dirección deportiva espectacular. Mi ilusión es dirigir en Primera aquí"

¿El objetivo lejano de Imanol Idiakez es dirigir en España a un club de Primera?

Mi objetivo y mi ilusión es el Leganés. Estoy donde quiero estar y me siento encantado con este club, me gusta mucho la nueva propiedad, por cómo entienden el fútbol y el proyecto, y tengo una dirección deportiva espectacular. Mi ilusión es dirigir en Primera aquí, en el Leganés, en eso pienso.