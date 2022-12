Alarcón: "El objetivo claro es subir a Primera, no hay ningún otro"

El ascenso a Primera División esta misma temporada no es una utopía. Al menos, así se sostiene, según ha desvelado Tomás Alarcón, primer fichaje del mercado invernal, desde el Real Zaragoza a pesar de una irregular primera vuelta con crisis deportiva incluida, y los siete puntos que, en estos momentos, separan al equipo aragonés de las posiciones de playoff. De hecho, ese convencimiento de que subir esta campaña es posible habría sido el factor decisivo para persuadir al chileno de bajar un peldaño y recalar en Segunda.

“Vengo, primero, por la historia. Tuve la suerte de coincidir con Gaby Milito y siempre me habló muy bien del Zaragoza, pero, aunque tenía otras posibilidades, desde que conocí el interés no dudé en venir porque siempre busco un objetivo claro y aquí solo hay uno: subir a Primera División, y quiero estar dentro del club cuando se pueda conseguir”. Alto y claro. “El objetivo es subir a Primera, no hay ningún otro. Debemos ir paso a paso, pero este club no puede estar en Segunda”, incide el internacional chileno, que recala en el Zaragoza cedido hasta final de temporada sin opción de compra para el club aragonés.

Alarcón está preparado. No juega desde septiembre, pero tiene claro que Escribá espera mucho de él y el jugador está dispuesto a darlo todo desde el primer partido, el 8 de enero ante el Mirandés. “El míster me dijo que me conoce desde que estaba en Chile y eso me gustó muchísimo porque sabe lo que puedo dar como jugador. Me ha dicho que me va a dar mucha libertad”, celebra el mediocentro, que admite encontrarse más a gusto como parte de un doble pivote. “Me gusta mucho jugar con dos porque te da más libertad para llegar al área rival, pero también me gusta jugar solo ya que me encanta tener el balón, aunque eso te limita mucho a la hora de llegar arriba, así que prefiero con dos”.

Sanllehí: "Cuando surgió la oportunidad lo dudamos cero" Raúl Sanllehí, director general del Real Zaragoza, celebra la llegada de Alarcón para reforzar una posición en la que el club considera que existía margen de mejora. “Cuando nos reunimos con la secretaria técnica y el primer y segundo entrenador, se indicó que esta era una de las posiciones marcadas en las que Tomás nos podía dar un plus claramente, aunque Escribá confía mucho en la plantilla actual, pero, si había oportunidad de reforzar algún puesto, este era uno de ellos”, asegura el catalán, que añade, en este sentido, que “cuando surgió la ocasión de fichar a Tomás lo dudamos cero”. Tras agradecer la “magnífica predisposición” tanto del jugador como del Cádiz, Sanllehí presentó al futbolista como “un mediocentro diestro con un tren inferior poderoso y una capacidad física que le permite repetir esfuerzos en alta intensidad y un gran despliegue sin balón para robar muchos balones, un gran trabajador en el repliegue y que se adapta a distintos sistemas”. Además, en el aspecto ofensivo, “dispone de una técnica aseada, da mucha continuidad a la jugada y posee un excelente desplazamiento en largo para romper líneas, así como un buen golpeo, carácter competitivo y madurez a pesar de su juventud”, indicó haciendo referencia al informe de la secretaría técnica.

De momento, la toma de contacto con sus compañeros le ha deparado alguna que otra sorpresa. “Me llamó la atención la intensidad de los entrenamientos, tal y como lo exige esta categoría. Y eso es un punto a favor de mi juego, ya que me gusta mucho llegar al área contraria y defender en mi campo. También ha habido varios jugadores que me han llamado la atención y que están a la altura para lograr el objetivo”.

"Lejos de un retroceso, esto es un paso adelante en mi carrera. Llegar a un club tan grande y reconocido internacionalmente y que tiene un objetivo tan claro es un avance. Es un honor vestir esta camiseta"

Para el chileno, su llegada al Zaragoza para competir en Segunda está lejos de ser un paso atrás. “No venía jugando y llego a un histórico, así que, lejos de un retroceso, esto es un paso adelante en mi carrera. Llegar a un club tan grande y reconocido internacionalmente y que tiene un objetivo tan claro es un avance. Es un honor vestir esta camiseta”, asegura el mediocentro, que rechazó regresar a su país a pesar del interés de algún equipo chileno. “En ningún momento me lo planteé”, asevera.