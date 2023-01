Ratón no contempla por ahora la idea de irse este enero

Álvaro Ratón no contempla a día de hoy su salida del Real Zaragoza en este mercado de enero. El meta, que ha estado más o menos cerca de irse en las tres ventanas de fichajes anteriores, quiere agotar su contrato que acaba en junio y en verano ser libre para decidir su futuro. Salvo que llegue una propuesta muy atractiva para el arquero, así será.

De hecho, desde el Real Zaragoza tampoco se le ha dicho abiertamente a Ratón que deba irse en este enero. No se le ha comunicado nada al respecto y es probable que el club acabe el curso con la terna actual de porteros, compuesta por Cristian Álvarez, indiscutible titular y que regresa el domingo ante el Mirandés tras su lesión en el codo, Rebollo y el propio Ratón. El arquero gallego, pitado por La Romareda en sus últimos partidos, asumió el rol de titular tras la lesión de Cristian Álvarez ante el Alavés y fue el arquero elegido por Fran Escribá en la Copa, donde fue expulsado, y en los cuatro partidos posteriores, frente a Málaga, Burgos, Ibiza y Albacete.

Sin embargo, ante el Huesca Escribá lo cambió por Rebollo, fichado en verano y portero del Aragón, y mantuvo esa idea en Leganés. Así, ahora mismo parece que está por delante del gallego, uno de los capitanes del equipo junto a Zapater, Cristian y Jair.

Tres salidas frustradas

En enero de 2021 Ratón estuvo a un paso de irse cedido al Nástic, como deseaba, pero su sustituto, René Román, no pasó las pruebas médicas y tuvo que regresar a Zaragoza cuando ya estaba en Tarragona. Al verano siguiente tuvo un fuerte interés de la UD Logroñés y no se le permitió salir. Este último verano, con la idea de marcharse más clara todavía, presentó al club una oferta para rescindir y marcharse a la Cultural Leonesa, pero Torrecilla le cerró la puerta y el Zaragoza apostó por tener tres porteros para elevar la competencia en ese puesto. Tras no poder fichar a Zubiaurre y romper el compromiso por un tuit del pasado con Gaizka Campos, el elegido fue Rebollo. Sin embargo, esa idea de Torrecilla no trajo un aumento del nivel de la portería zaragocista.