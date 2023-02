Escribá: “No miro la tabla, no sé qué equipo está por encima y cuál por debajo”

Lo dijo Fran Gámez esta semana y también Giuliano Simeone en este diario que ellos miran hacia arriba cuando ven la clasificación, con el descenso a seis puntos y la promoción a nueve. ¿Y Fran Escribá qué hace? “Hay semanas que no la miro, pero no solo aquí, sino en otros equipos en que estuve. Veo resultados y partidos, pero me preguntas quién está arriba (Villarreal B) y cuál debajo de nosotros (Andorra) y no tengo ni idea. Acertaría más o menos, pero no lo sé. Solo pienso en ganar al Alavés. El otro día al vencer al Andorra dijimos en broma que seguro que no bajábamos puestos. Cuando ganas sabes que vas a subir y hacerlo supondría dar un salto”, reflejó el entrenador valenciano, que confirmó que el juvenil Pau Sans estará en la convocatoria y que confía plenamente en contar con Bermejo, que este viernes ya trabajó en La Romareda con el grupo tras su golpe ante el Andorra.

De vencer al conjunto vitoriano, candidato indiscutible al ascenso, el Zaragoza de Escribá lograría por primera vez dos triunfos seguidos y “eso sería muy importante, porque no lo hemos conseguido, aunque hemos estado cerca, y por la entidad del rival. Cuando se habla de ascenso siempre he dicho que nosotros tenemos la obligación de competir, pero como club no la tenemos deportivamente hoy por hoy. Sin embargo, el Alavés, como Granada o Levante, tiene un potencial mayor, se ve en su plantilla, y posee esa obligación mayor. Es un rival de mucha entidad, de los grandes de la categoría, solo hay que ver su platilla y el tipo de partidos que plantea y viene de una gran victoria ante el Eibar”, reflejó el entrenador, que sabe que le espera un encuentro muy difícil ante un enemigo que llega lanzado tras tres victorias seguidas. “Habrá que tener paciencia y defender fuerte, tenemos nuestra opciones y no renunciamos a nada porque creemos que podemos ganarles”.

"La lesión de Mollejo nos fastidia porque va a ser larga y participaba mucho. Iván Azón trabaja bien y un problema anímico sería si no hubiera lesión. Hay una rotura de fibras, más pequeña y no me atrevo a nivel de dar plazos para volver"

Para ello, para intentar superar a ese adversario, Escribá no cuenta con Mollejo, baja para unos tres meses por una fractura de tobillo y “su ausencia va a ser larga, hablé con él y estaba animado, es un chico joven y fuerte y será un parón en su carrera, pero nada importante. Nos deja sin un jugador que estaba participando mucho y nos fastidia”, y tampoco con Iván Azón, al que las pruebas detectaron una microrrotura de fibras en el isquio que sufrió ante la Ponferradina y ya le dejó de baja en Andorra: “Tenía unas sensaciones que no eran buenas y se vio que tenía una rotura no especialmente importante. Está con ganas de dejar esto atrás y tendremos que esperar un poco más”, añadió el preparador, que no quiere dar plazos para el regreso del ariete, aunque parece claro que tampoco contra el Málaga estará y que no ve un problema mental en la concatenación de problemas musculares del punta: “Anímicamente le fastidia la lesión, se recuperó después de un tiempo y es un golpe para él. Hablo siempre con Iván, trabaja bien y un problema anímico sería si no hubiera lesión. Hay una rotura de fibras, más pequeña que la otra, pero no me atrevo a nivel de plazos para volver. Reaparecerá cuando estemos absolutamente convencidos de que está bien y esperemos que sea la última”.

Sí espera contar con Bermejo, que este viernes se ha entrenado con el grupo tras el doloroso golpe en la cresta ilíaca que sufrió en Andorra. “Todavía le molesta, pero en condiciones normales estará disponible. Salvo cosa extraña, que va a depender de él, el dolor es soportable”, dijo el míster zaragocista, que con las bajas en ataque y con la condición de indispensable de Bermejo tiene por ahí la duda. “Puede ser que condicione. Estoy convencido de que va a estar, pero hay que valorar cómo está, a lo mejor no se ve para 90 minutos o sabes que es un cambio casi obligado. El plan de partido lo tengo claro, pero hay que ver cómo se encuentra tras el último entrenamiento”. Así, tras apenas entrenar esta semana, Bermejo apunta a empezar desde el banquillo.

“Faltan dos delanteros, pero tenemos muchos jugadores que pueden hacer esa doble función de segundo punta y no necesitamos cambiar el sistema. Puche rinde siempre bien y estoy contento"

En todo caso y por las bajas de Azón y Mollejo descartó cambiar de esquema, tocando el 4-4-2 que ha sido fijo. “Faltan dos delanteros, pero tenemos muchos jugadores que pueden hacer esa doble función de segundo punta y no necesitamos cambiar el sistema, ya que Vada, Bebé, Bermejo o Eugeni pueden hacer esa función. El concepto del equipo no va a cambiar con independencia de la elección de jugadores”, dijo. Otro jugador que lo puede hacer y que de hecho se situó junto a Giuliano en Andorra fue Puche, que “es más delantero que otra cosa, aunque también ha jugado a veces en banda y ha rendido bien. Encaja muy bien con Giuliano, es rápido y tiene trabajo. Rinde siempre, estoy contento con él y me gusta aunque al principio no lo pusiera casi nada. Es una de las opciones que barajamos, sin duda”.

“Con Gueye no me va a condicionar lo sucedido ante la Ponferradina, pongo a los que creo mejores y los que considero que más pueden aportar. Confío en mis jugadores y sé que están preparados para superar cualquier situación"

Otra opción en la banda derecha si Bermejo no es titular es ubicar a Francho en ese carril, como al final del partido ante el Andorra, dejando a Alarcón con Zapater en el medio y “puede ser una alternativa tanto de inicio como a lo largo del partido. Tengo mucha confianza en ellos, pero no caben todos. Francho y Zapater hicieron un excelente partido y luego llegó la energía de Tomás”. No mencionó en ningún momento a Gueye, delantero fichado en agosto como gran apuesta, de cada vez más protagonismo residual y, que además, en el último partido en casa ante la Ponferradina fue objeto de bromas por un sector de la grada: “No me va a condicionar lo sucedido, pongo a los que creo mejores y los que considero que más pueden aportar. Confío en mis jugadores y sé que están preparados para superar cualquier situación".

"Ahora optamos por Pau Sans, que es un delantero muy eléctrico y con gol, nos gusta mucho y creemos que encaja más con las necesidades. La idea es que salvo cosa rara venga convocado”

Además, Escribá se mostró contento con la adaptación de Bebé, que debutó con gol y que apunta a titular en la banda izquierda ante el Alavés, ya que “estamos encantados, lleva muchos años en España y a nivel de carácter lo tiene estupendo, muy alegre. Nadie en el día a día pensaría que acaba de llegar y encima debuta con un gol y un rendimiento bueno”, señaló el entrenador, que confirmó que ante el equipo vitoriano citará a Pau Sans, máximo goleador del juvenil con 16 goles tras llevarse a Andorra a Guillem Naranjo, ariete del Aragón y que al final fue el descarte ese día. "Allí había un delantero con un proceso gripal y hasta el día del partido no supimos que estaba bien (Pape), por eso no se vistió en Andorra. Ahora optamos por Pau, que es un delantero muy eléctrico y con gol, nos gusta mucho y creemos que encaja más con las necesidades. La idea es que salvo cosa rara venga convocado”.

Más fuertes atrás

El Zaragoza ha saldado con dos empates sin goles sus dos últimos partidos en La Romareda, ante el Mirandés y la Ponferradina, “pero, aunque fueron distintos entre sí, la línea en ellos se acercó a lo que queremos en algunas cosas, como en ser un equipo más ordenado, más rocoso y solidario. Eso lo hemos conseguido, encajamos pocos goles, aunque hemos perdido, más a nivel de números que de ocasiones, algo de producción ofensiva”.

En todo caso, con 18 puntos de 36 posibles en casa en esta Liga, es decir la mitad, es obvio que al Zaragoza le está costando ser fuerte en La Romareda. “No sé la razón. Pienso que a los rivales les apetece jugar más al venir a un gran estadio. Los grandes porque saben jugar y los pequeños porque se crecen, así que es verdad que nos cuesta. A nivel de rendimiento, no, pero se nos han escapado puntos ante el Málaga, la 'Ponfe', el Mirandés. También habla bien de que el equipo fuera de casa no pierde esa identidad", cerró Escribá, recordando los 15 puntos a domicilio que suma el equipo.