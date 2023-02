Escribá: "Este equipo no va a descender, lo tengo clarísimo"

La derrota ante el Málaga, una nueva goleada tras la encajada con el Alavés, abrió la caja de los truenos en el Zaragoza, asomado el equipo a un descenso con cuatro puntos de renta. “No lo veo tan negro como la gente, lo veo gris. No estoy satisfecho, me gustaría tener más puntos. La situación no es grave, pero no nos gusta”, comenzó diciendo Fran Escribá, que en una larga rueda de prensa tenía claro el mensaje de confianza que debía mandar a la afición: “Nosotros no vamos a descender, porque vamos a sumar puntos y a ganar partidos, no por un sorteo y que no nos toque. Habrá que sufrir y morir en cada encuentro y sé que el grupo lo va a hacer porque lo ha hecho antes. Este equipo no va a bajar, lo tengo clarísimo y ese mensaje el vestuario lo sabe por mí y, si la gente lo quiere oír fuera, lo digo. Nos vamos a ganar la permanencia en los 14 partidos que quedan. Para eso estamos más que preparados”, aseguró.

Esa convicción llega tras una derrota dura en Málaga y una larga reunión el miércoles en el vestuario después de que Escribá dijera en La Rosaleda que el equipo no había chocado y competido en los dos últimos encuentros y que tenía que poner a los que lo hicieran y no a los que solo jugaran bien, palabras que señalaban claramente al grupo. “El análisis del partido, uniéndolo al del Alavés, me deja lo mismo, dos buenas primeras partes y dos malas segundas y dentro de ellas están el chocar y ser agresivos con y sin balón. Eso nos faltó y nos hizo encajar tantos goles”, comenzó diciendo. “La reunión no fue en concreto por eso y es algo que debería hacerse en todas las empresas. Ni fue bronca, ni nada por estilo, fue por escucharnos todos, algo que a mí también me conviene. Fue una reunión muy productiva en el ambiente de trabajo que tenemos que es muy bueno. Es una forma de que todos expresen lo que sienten”, aseguró de ese cónclave que duró más de una hora y media.

"El jugador habló de la profesionalidad, del sentimiento, el carácter y de ser valientes sabiendo lo que tenemos detrás, la afición y la exigencia. Estoy muy satisfecho de esa charla"

De él contó su versión, porque “les dije que si miramos hacia atrás no es una racha terrible, sino de haber perdido dos partidos, no cinco o seis. Nos duele, pero no es una crisis de pensar que es un desastre. El jugador habló de la profesionalidad, del sentimiento, el carácter y de ser valientes sabiendo lo que tenemos detrás, la afición y la exigencia. Aquí hay mucha gente que siente el color como un aficionado más, jugadores que su primer regalo fue una camiseta o un carnet de socio. Tenemos muchos de esos y es bueno que lo compartan con los que llevamos menos tiempo” añadió, para rematar que “estoy muy satisfecho de esa charla. Fue uno de los mejores entrenamientos de la temporada y sin duda de la semana”.

"Algún cambio va a haber, cuando las cosas no salen tienes la obligación de dar opciones a otros. No me arrepiento de lo que dije, porque el fútbol es competir. No estoy señalando a jugadores que puedan no jugar, ya que estoy contento con esta plantilla"

Con esa hora y media de contarse las cosas a la cara y de forma grupal el Zaragoza se dispone a jugar una final y las últimas, como dijo Zapater, no las ha jugado como tales. “Eso resume mi rueda de prensa posterior al Málaga. Esa frase del capitán es perfecta. Debemos vivirlas así. Los 42 partidos de esta Liga son todos finales porque no vuelven más. Es la mejor forma de competir con esa mentalidad. Claro que son finales los 14 que nos quedan”, sentenció Escribá, que en esa elección por los que compitan más allá de los que jueguen solo bien avisó de cambios en el once: “Alguno va a haber, cuando las cosas no salen tienes la obligación de dar opciones a otros. No me arrepiento de lo que dije, porque el fútbol es competir, ya que jugar bien, juega muchísima gente, competir es un punto más. El análisis era difícil, estaba caliente, cabreado. No estoy señalando a jugadores que mañana puedan no jugar, ya que estoy contento con esta plantilla, no con el rendimiento, que no está siendo el que todos queremos, pero sí con el compromiso y el comportamiento”, explicó.

“No creo en los tantos psicológicos, debemos estar preparados. Un 1-0 es remontable, pero si bajas el rendimiento y los brazos ya no lo es. No puede ser que una bofetada nos duela como un puñetazo. Tenemos que ser más fuertes que eso”

Quiso quitar hierro a la gravedad de la situación, porque “todos hemos pasado en una temporada por perder dos partidos seguidos. Yo no recuerdo en mi carrera no haberlo vivido, seguro que al Zaragoza le ha pasado también en los últimos 25 años”, y exigió recuperar una fortaleza defensiva que se ha perdido en los dos últimos partidos, porque “nosotros no tenemos esa capacidad de jugar a un intercambio de golpes, no somos de un equipo de eso. Y antes de estos dos partidos veníamos de una racha buena de no encajar, había una solidez defensiva que en dos semanas se ha caído. Hay que recuperarla porque la hemos tenido hasta hace muy poco”, resumió, dejando claro que un gol, como ha pasado ante el Málaga o el Alavés, no puede derrumbar tanto al equipo, que en las dos segundas partes se vino abajo. “No creo en los tantos psicológicos, debemos estar preparados para eso. Un 1-0 es remontable, pero si bajas el rendimiento y los brazos ya no lo es. No puede ser que una bofetada nos duela como un puñetazo, nos puede doler, pero no tumbar. Tenemos que ser más fuertes que eso”.

Iván Azón, en plazos para el derbi Escribá, tras unas semanas en las que no se atrevió a dar plazos con la enésima lesión muscular de Azón, sí lo hizo este sábado. Como ya contó este diario era baja segura ante el Burgos y en Lugo, pero podía llegar ante el Leganés, aunque el técnico lo ve más para el derbi ante el Huesca del día 19 de marzo. "Le hicieron una prueba de control y salió bien. La confianza es que esta semana que viene haga parte con Andrés Ubieto a nivel de campo, la siguiente realice parte con el equipo y la tercera ya estar bien. Ahora mismo, creo que las dos próximas semanas (Lugo y Leganés), va a ser difícil contar con él. Creo que será la siguiente", argumentó.



Bajas arriba y otro esquema

En Málaga, ante las ausencias de Azón y Mollejo, apostó por un cambio de sistema para jugar con un 4-2-3-1 y no hacerlo con dos arietes. “Es la teoría de la manta, te tapas un poco más y los pies se te enfrían. Tenemos bajas importantes arriba, con la recuperación de Iván y el nivel de Mollejo el 4-4-2 encajaba perfectamente. Seguimos teniendo delanteros, alguno (Gueye) no está rindiendo como esperábamos y alguno (Pau Sans) es muy joven en una categoría difícil. Eso te lleva a hacer algo como el otro día y no llegamos tanto como queríamos. ¿Pongo un enganche y me asocio más o pongo un segundo delantero y tengo más presencia arriba? Las bajas que tenemos nos generan ese problema”, expuso Escribá.

"Pau me gusta mucho y lo pongo yo, muchos ni lo conocían. Ahora parece que tiene que jugar de inicio y me hace mucha gracia que pase eso. Los saltos son grandes y él ya lo ha dado a llegar, pero de ahí a pensar en que tiene que ser titular…"

El técnico ha contado con Pau Sans en los dos últimos partidos como alternativa en el banquillo y dejó entrever que ante el Burgos también aguardaría turno de suplente. “Pau me gusta mucho y al final lo pongo yo, mucha gente ni lo conoce cuando lo llevo, solo que había un chico del juvenil que marcaba goles. Ahora parece que tiene que jugar de inicio y me hace mucha gracia que pase eso cuando muchos lo han visto dos ratos. Hay que mirar los plazos, acaba de llegar a la élite, tiene mucha carrera y está por hacer todavía. Es buen jugador, mira a la portería, es competitivo, más fuerte de lo que parece. Los saltos son grandes y él ya lo ha dado al llegar, pero de ahí a pensar en que tiene que ser titular… A lo mejor lo es, no digo que no lo vaya a ser, pero tampoco es cuestión de decir que tiene que jugar ya de inicio”, argumentó, insistiendo en el mensaje de calma con el joven delantero del juvenil: “Está con nosotros, si no ocurre nada raro va a ser uno más hasta final de temporada y opciones de jugar tiene como cualquier otro”.

"El Burgos no tiene la plantilla de más calidad de Segunda, pero a nivel de funcionamiento colectivo es el equipo que mejor lo hace. Una de sus consignas será dejar pasar el tiempo y que no suceda nada para que La Romareda se ponga nerviosa y pueda pitar"

Espera este domingo un Burgos que es el segundo equipo menos goleado de la categoría y que con una plantilla modesta roza la plazas de una promoción en la que se ha movido gran parte de la temporada: “No tiene la plantilla de más calidad de Segunda, pero a nivel de funcionamiento colectivo es el equipo que mejor lo hace. Esa es su fortaleza. Tienen bajas, pero las nuestras por desgracia son más importantes. Como funcionan muy bien como bloque las ausencias se notan poco y las suplen muy bien”, explicó Escribá, que añadió: “Saben jugar con el tiempo, marcan muchos goles en las segundas partes. Estoy seguro de que una de sus consignas será dejar pasar el tiempo y que no suceda nada para que La Romareda se ponga nerviosa y pueda pitar. Es lógico, jugarán ese otro fútbol y saben manejarlo. Por eso la campaña que han hecho es tan buena”, cerró.