Ha bajado Pau Sans en los últimos partidos su presencia en el primer equipo tras su irrupción más que destacada ante el Alavés. Escribá ya avisó entonces que iría poco a poco con el delantero de la cantera y está cumpliendo ese dictamen, si bien en el derbi ante el Huesca el jugador estuvo sentado en el banquillo en El Alcoraz y no jugó el decisivo partido con el División de Honor ante el Barcelona, en el que el club azulgrana sí hizo bajar para ese duelo a Alarcón e Ilias, ambos habituales con Xavi en el trabajo con el primer equipo, y el duelo acabó con victoria visitante. “Para nosotros, como club, es perfecto que Pau esté así”, asegura Escribá.

Defiende el entrenador cómo está repartiendo los minutos del ariete, la joya de la cantera, renovado por cuatro años y que ha pasado desde el juvenil al primer equipo con un mínimo paso por el filial de un partido, porque “he sido coordinador y director de cantera (lo fue en el Valencia) y creo que la misión de esta es la formación de jugadores para el primer equipo. Claro que queremos que ganen el infantil, el alevín o el juvenil, pero no nos debe preocupar en exceso, ya que la formación es lo primero”, sentencia el entrenador, que justifica su decisión en el derbi. “No es algo entre que esté en el banquillo, aunque luego no juegue, o que baje a hacerlo con el juvenil, no debe mirarse así. Si bajamos a Pau porque el partido es importante también tapamos el desarrollo de otros. El orgullo es tener un montón de chicos de la cantera en el primer equipo”.

"Pau, si sigue su progresión, va a ser importante para el Real Zaragoza, pero acaba de llegar y tiene que esperar su momento e ir aprovechando su formación"

Con Azón y Mollejo de baja y con Gueye de más que pobre nivel, el entrenador no le ha dado la camiseta de titular a Pau, que en las goleadas el Alavés y el Málaga o en la victoria contra el Leganés salió con el partido ya sentenciado y sellado y que solo ante el Burgos jugó con el encuentro por decidirse. Además, en los últimos tres duelos, solo ha jugado ante el cuadro pepinero y se quedó en el banquillo en Lugo y Huesca. “¿Menos minutos? También Azón, Francho o Francés empezaron con menos presencia y ahora son importantes. Pau, si sigue su progresión, va a ser importante para el Real Zaragoza, pero acaba de llegar y tiene que esperar su momento e ir aprovechando su formación, que también es en el día a día, al estar con jugadores de nivel y conocer el fútbol profesional”, incide Escribá.

El gran salto

En todo caso, sus declaraciones vienen a corroborar lo que dijo en su día, cuando la casi media hora de Pau Sans hasta el Alavés, donde rozó en dos ocasiones el gol y mandó un cabezazo al larguero, despertó la ilusión de todo el zaragocismo. “Me gusta la gente que derriba puertas. Posee desparpajo, esa naturalidad, ya que juega casi sin presión y eso para dar el salto es tan importante casi como la calidad. En lo único que va a depender su participación es que sea el partido idóneo para él, jugando de inicio o guardándolo para después, pero no voy a mirar su edad, solo su rendimiento”, dijo el técnico tras ese choque y antes de ir a Málaga, si bien lo matizó solo una semana después en la previa del duelo con el Burgos. “Ahora parece que tiene que jugar de inicio y me hace mucha gracia que pase eso cuando muchos lo han visto dos ratos. Hay que mirar los plazos, acaba de llegar a la élite, tiene mucha carrera y está por hacer todavía. Los saltos son grandes y él ya lo ha dado al llegar, pero de ahí a pensar en que tiene que ser titular….”. De momento, ese pensamiento aún no lo tiene el entrenador, porque ese salto al once no lo ha dado.