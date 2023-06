Marcos Baselga se ha salido con la suya. La brillante temporada del canterano en el Calahorra, del que ha sido el máximo goleador con doce tantos, y el gran rendimiento ofrecido por el punta aragonés le han convertido en uno de los futbolistas más destacados de Primera RFEF y ha despertado el interés de varios equipos interesados en la situación contractual del zaragozano.

Pero la gran campaña de Baselga ha servido, principalmente, para que el delantero haya superado la reválida con la que afrontó una temporada crucial para él. Porque Baselga, al que todavía le resta un año más de contrato con el Real Zaragoza, ha pasado de no contar para el club, que le llegó a plantear la rescisión el pasado verano, a estudiar seriamente la opción de que realice la pretemporada con el primer equipo y acometer una ampliación contractual. «Con Baselga hay que evaluar si hace la pretemporada y quizá una renovación para que se quede o salga cedido, ya que se lo ha merecido», dijo el director deportivo Juan Carlos Cordero hace apenas diez días.

Y es que el zaragozano se ha ganado a pulso otra oportunidad, aunque, de momento, el club no le ha hecho llegar propuesta alguna para ampliar ese contrato que expira en junio de 2024. Pero, al menos, Baselga ha hecho cambiar de opinión a la entidad, que ya no se plantea aquella rescisión que le propuso hace menos de un año. «Sí, ellos plantearon la rescisión, pero no llegamos a ningún acuerdo, empezando por mi deseo de seguir vinculado. Quiero sentir lo que es estar en el equipo más allá de hacerlo en pretemporada, por eso no me quería desvincular», admitió el delantero en una entrevista concedida a este diario el 21 de julio del año pasado, en plena pretemporada y con su cesión al Calahorra, donde ha coincidido con el también zaragocista Ángel López, ya acordada y rubricada.

Allí, en tierras riojanas, Baselga ha sido titular indiscutible en un equipo que ha acabado descendiendo a Segunda RFEF tras acabar la temporada en penúltima posición del grupo II. El delantero aragonés, de 23 años, ha disputado 35 encuentros (32 de ellos como titular) y ha sido el tercer jugador de campo que más minutos ha estado sobre el campo.

El sueño

Ha sido, sin duda, la mejor campaña de Baselga, que anteriormente había salido cedido en otras dos ocasiones en las que no tuvo tanta fortuna. Atlético Baleares y Zamora fueron sus dos primeros destinos a préstamo. «Es complicado porque cuando sales cedido dependes también del equipo, de que vaya bien. En uno que va bien, que funcionan las cosas y además juegas va a ser mucho más sencillo hacer una temporada positiva que si esas cosas no se dan», indicó el jugador sobre esas dos etapas. Ahora, sin embargo, la cosa ha cambiado. El Calahorra no ha completado una buena campaña, al contrario que Baselga, que ha ganado aquella apuesta que hizo consigo mismo. «Estoy con muchas ganas de poder demostrar este año que realmente tengo cosas que aportar en el primer equipo del Real Zaragoza, haciendo buenos registros con la intención de volver habiendo crecido como jugador para tener esa oportunidad. Mantengo el sueño de triunfar en Zaragoza. Ese es el principal objetivo que tengo, disfrutando de esa oportunidad de verdad para poder hacerme ese hueco», declaró el punta al respecto a este diario en esa misma entrevista.