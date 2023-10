Contento por la victoria, pero insatisfecho por cómo jugó el equipo en la segunda parte en superioridad numérica. Así se mostró Fran Escribá al término del encuentro. «Estoy francamente descontento con la segunda parte. Se quedó para los futbolistas que tenemos. Tuvimos unas pérdidas tremendas. Estuvimos muy torpes. Si el equipo seguía como en la primera mitad estaba cerca el 0-2. La victoria es merecida, pero la segunda parte no me gustó absolutamente nada», dijo.

El entrenador puso como ejemplo el encuentro de La Romareda frente al Mirandés, en el que el Zaragoza se quedó en inferioridad pero tuvo, a su juicio, una mejor respuesta competitiva. «La semana pasada hicimos una gran segunda parte con diez y hoy hemos hecho lo contrario. En una temporada larga siempre hay partidos o segundas partes así, feas. Al domingo vamos a casa con tres puntos más, aunque no estés contento, pero siempre es mejor», reflexionó Escribá en voz alta.

En el Principado, el equipo aragonés se presentó de nuevo con el rombo como patrón táctico, con Marc Aguado y Bermejo en las puntas y Grau y Maikel Mesa como interiores. El entrenador lo justificó. «A mí me gusta mucho cómo juega el Andorra. Tiene un sello de su entrenador que me gusta. El rombo nos daba control, que era lo que buscábamos. Tener un pivote da buena salida de balón y con el trabajo de Bermejo les íbamos a incomodar. Quizá echas de menos no tener laterales profundos, pero controlamos su juego interior».

Y elogió a Lluís López, que debutó en la Liga. «Siempre he dicho que es uno de los ejemplos del vestuario. Siempre estoy contento con él. Es fundamental en esta plantilla. Hemos podido dar descanso a Lecoeuche, Fran ha reaparecido... También era importante que quien ha jugado menos dé un paso adelante», acabó.