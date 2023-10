Para Fran Escribá la derrota frente al Alcorcón no fue el peor partido de su equipo, ni tan malo como otros días, porque consideró que fue capaz de crear peligro y ocasiones, pero dos errores individuales graves lo cambiaron todo. «Hicimos una primera parte, en general, buena. Dominamos, generamos ocasiones, que nos habíamos quejado con razón de que habíamos bajado la producción ofensiva, tiramos, pusimos centros laterales, tuvimos profundidad, oportunidades para ir por delante, pero cometimos un error gravísimo y marcaron. En la segunda nos costó más, ellos se encerraron y aun así estuvimos ahí, con ocasiones, un gol anulado, pero tuvimos otro error gravísimo y levantarse de dos errores así es muy difícil», resumió el técnico.

El valenciano lamentó que a su equipo le faltara claridad en el último pase y en el remate y el daño que le hizo el segundo tanto porque, hasta entonces, tuvo la sensación de poder empatar. «Aunque marcaron ellos los goles, son en propia meta y así es muy difícil remontar», aseguró Escribá, añadiendo que esos errores afearon un partido que no fue tan malo. «En la mente de todos queda un partido peor de lo que realmente fue», indicó. Además, sigue siendo optimista de cara al futuro. «Sigo diciendo que la temporada va a ser buena, pero siempre hay semanas como esta. Hay ocho equipos al menos que van a luchar por las seis plazas de ascenso y estoy convencido de que vamos a ser uno de ellos».

Satisfecho con la propuesta y el juego, descontento con los errores puntuales («si de algo habíamos hablado era de no dar un balón por dentro y, con el partido controlado, se nos ocurre meter un balón por dentro»), convencido de que el equipo necesitaba nueve cambios en el once y que puede soportarlos por la capacidad de su plantilla, dolido por el resultado, Escribá analizó a algunos de sus jugadores y también el VAR.

Explicó el cambio de Mouriño en el descanso porque «no estaba acertado y tenía una tarjeta». «Se le ha visto nervioso y cuando ves a un jugador así no quieres que contagie al equipo. Era el ideal para sus delanteros porque es el central más rápido, pero después con balón ellos se iban a meter atrás y una salida como la de Alejandro era lo mejor», explicó. Tampoco estuvo afortunado Poussin. «Es cierto, pero en la línea de algún jugador más. Es un tío que da tranquilidad, hoy la dio pero cometió un par de errores que nos penalizaron. Es el primer partido, La Romareda, ellos eran rápidos y presionantes. Tenemos la confianza de que es un jugador que nos dará buenos momentos».

Sin hablar del arbitraje, Escribá lamentó el uso del VAR. «Si el arbitraje está en los informáticos es que estamos confundidos. Lo que me explican ellos es que es penalti pero hay fuera de juego por interferencia. Me lo han enseñado e Iván, que tiene un 48, tiene el pie más largo que el otro y es fuera de juego. Alucinante. Están pitando más los informáticos que los árbitros. Eso para el ritmo es tremendo. Era el minuto 8 y reanudaron en el 14 y pico, eso rompe el ritmo, a la gente también. Los tenías encerrados, aunque el equipo no siguió mal pero perdió el ritmo».