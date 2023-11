Fran Escribá quiere ganar este jueves por muchas razones. Porque el año pasado el Real Zaragoza "hizo el ridículo" en su estreno en la Copa frente al Diocesano, por la exigencia del escudo, por la confianza de un grupo golpeado por los últimos resultados. Pero no por él mismo ni su futuro, algo que no le preocupa. "No veo ninguna preocupación, al menos yo no la tengo. Entiendo el ruido que hay siempre alrededor de los entrenadores pero creo que las circunstancias no son esas. Con independencia de la exigencia que sabemos que es nuestro club y me parece lógico, pero tenemos que estar muy tranquilos todos. Yo estoy muy tranquilo, me preocupa solo ganar mañana y luego en Liga volver a retomar el camino de las victorias. Lo demás ni lo pienso. Con sinceridad, es un debate que ahora mismo no debería estar abierto, si alguien lo abre que lo siga, pero yo no voy a entrar en ese debate", ha señalado el técnico del Real Zaragoza en la rueda de prensa previa al último entrenamiento antes de viajar este miércoles a Onteniente donde mañana les espera el Atzeneta.

Sobre ese partido, máxima prioridad, máxima importancia y máximo cuidado en su preparación. Sobre el once, Escribá advierte de que habrá cambios, pero dejó un par de certezas. La primera, en la portería. "Va a jugar Poussin, lo tenemos claro, de eso no hay duda". La segunda, en la única baja segura. "El único que no va a venir es Toni (Moya). En teoría llega para el partido ante el Oviedo pero no podemos correr riesgos. No tiene ninguna lesión, las pruebas así lo dicen, pero para mañana no llega", ha explicado Escribá.

Los cambios

La única duda a escasas horas de subirse al autobús rumbo a la Comunidad Valenciana es Francho Serrano. "Con Francho estamos con la duda de a ver qué hacemos, es importante el entrenamiento de hoy. Me faltan las sensaciones últimas del jugador El otro día trabajó muy fuerte y tenía fatiga muscular. Está curado pero también es verdad que es una superficie distinta, artificial, hay que pensarlo todo porque muscularmente puede ser peor para él", ha indicado el técnico.

Así que Escribá anuncia cambios, pero nada más lejos de renunciar a la Copa. "Va a haber cambios, eso es evidente. Pero vamos a sacar el mejor once para el partido con independencia de que hay jugadores que lo merecen o lo necesitamos, que les viene bien para completar minutos. Habrá cambios, venimos de jugar hace 3 días. No es porque sea un partido menos importante pero sí que va a haber cambios como es normal", ha dicho.

Y es que al técnico del Real Zaragoza todavía le duele, y recuerda a menudo, su primer partido en el banquillo zaragocista, la derrota frente al Diocesano en la Copa del Rey. "Me duele cuando pienso en el partido del Diocesano y me acuerdo perfectamente del partido, de hecho ahora estábamos comentando cómo fue, todos los cambios que hicimos en ese partido. Los jugadores le dan mucha importancia, y todos quieren ahora hacer un buen partido y pasar eliminatorias porque la Copa no molesta en absoluto. Defendemos un escudo y nuestra obligación es llegar lo más lejos", ha indicado.

Lo más lejos posible

El objetivo, por tanto, es llegar lo más lejos posible. "Para mí, la Copa del Rey es una competición muy importante. Lo dije el año pasado y por desgracia hicimos el ridículo, cosa que me dolió mucho porque era mi primer partido. Puede pasar que perdamos, porque pasa en estas eliminatorias, pero ni por nuestro planteamiento ni por actitud debe pasar. Quiero llegar lo más lejos posible, hasta lo más lejos que podamos, hasta donde nos dé. El planteamiento será el mismo que el de un rival de Liga y así lo vamos a plantear", ha asegurado.

Escribá ha añadido que la preparación del cuerpo técnico está siendo la misma que para cualquier partido de Liga, aunque hay dos factores diferentes, el césped, artificial, y el balón."Cambian cosas, el balón es distinto... el otro día lo golpeaba y es muy distinto. El bote en césped artificial no tiene nada que ver. Lo hemos planificado exactamente igual, he visto al Atzeneta y conozco algún jugador, el entrenador fue jugador mío cuando estaba en el filial del Valencia... he visto su partido ante el Levante B y muchas cosas. Aun así tenemos que ir sin excusas a por el partido sabiendo que somos muy superiores pero no nos podemos confiar", ha argumentado.

El preparador valenciano mantuvo la línea del discurso que ya ha pronunciado tras los últimos partidos. Escribá está contento con el trabajo de su equipo, aunque no con los resultados ni con esos puntos que le han escapado por encajar goles en los últimos minutos de los encuentros. "Cuando ganamos los cinco primeros partidos había cosas que no me gustaban del equipo, no teníamos que haber ganado todos. Ahora hemos hecho cosas bien, como en Gijón, en Burgos, pero el resultado quita la visión de esas cosas que se hicieron bien. Hicimos buenos partidos y estoy muy contento con el equipo. Estamos mejor de lo que dicen los resultados", apunta Escribá, que ha desvelado su conversación con el árbitro en Burgos tras el partido. "Antes del gol del empate del Burgos hubo una jugada clave, unos minutos antes, que posiblemente hubiera sido el 0-2. Tras eso, el árbitro me dijo que había que meter esa jugada. Ya. Esto como si no pitas un penalti clarísimo y digas como excusa que es que hay que meterlo. Si hubiéramos metido ese balón se hubiera acabado el partido... son pequeños detalles que hacen daño".