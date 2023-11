Hugo Buyla tomó una decisión valiente hace dos años, tras acabar la época de cadetes en el Real Zaragoza y, después de estar cerca de marcharse al Alavés, dio el salto al Atalanta, a los juveniles de ese club con el objetivo de llegar a la élite metido entre ceja y ceja. Central y puntualmente lateral derecho, es el menor de tres hermanos, Pascual, que se quedó en los juveniles del Zaragoza, y Jannick, que sí pisó el primer equipo y acaba de firmar por la SD Logroñés, y debutó con la Sampdoria en Copa el pasado martes, en la eliminación copera del equipo que dirige Andrea Pirlo a manos de la Salernitana. Es el primer paso, pero Buyla, a sus 18 años, no se conforma, quiere desplegar las alas en esta cesión a la Samp y hacerse un hueco en el fútbol profesional

“Tengo muchos techos que quiero romper. El primero es jugar con la selección de Guinea Ecuatorial, lograr hazañas ahí, como jugar un Mundial o en la Copa de África, algo que ya lo han conseguido. Y a nivel de clubs, deseo competir en una Liga de máximo nivel, top-5 o top-6, quiero llegar hasta ahí y voy a dar lo máximo para lograrlo”, asegura con ambición el jugador, nacido en Zaragoza como su hermano Jannick, no así Pascual, y de padres guineanos, y que ya lleva un mes entrenando a las órdenes de Pirlo en una Sampdoria que no pasa por su mejor momento, en la zona baja de la Serie B y con un equipo muy joven al que él llegó cedido por el Atalanta, con quien tiene contrato hasta 2025, para jugar en el equipo primavera, pero ya ha dado el salto a los mayores.

Una 'Samp' repleta de juventud

Se trata de una Sampdoria plagada de juventud, en la que están el exvalencianista y central Facundo González, a préstamo por la Juve, o el extremo azulgrana Estanis Pedrola, cedido por el Barça y a punto de cumplir los 10 partidos que obligarán a la Samp a comprar su pase por 3 millones. “Estamos pagando ese peaje que entre comillas tiene la plantilla. Yo estoy en el filial, pero la diferencia de edad con la mayoría de jugadores del primer equipo es muy pequeña. Es complicado lidiar con eso en una competición tan dura como la Serie B, con rivales de mucha experiencia, pero el paso del tiempo asentará las bases y seguro que la situación dará un vuelco”, dice Hugo, encantado de entrenar a las órdenes de una leyenda del fútbol mundial. “Es un privilegio entrenar con este míster, es algo espectacular verte al lado uno de los mejores centrocampistas de la historia y luego como persona es increíble, intenta ayudar y hace crecer al jugador joven, dándole muchas claves”, añade sobre el mítico medio que se hizo grande en clubs como el Milan y la Juve y que fue 116 veces internacional con Italia.

"Es un privilegio entrenar con Pirlo, es algo espectacular verte al lado uno de los mejores centrocampistas de la historia y luego como persona es increíble"

El martes, con 4-0 en el marcador y la eliminación ya cerrada, saltó al campo y “Andrea me dio tranquilidad, me dijo que fuera valiente y que hiciera lo que he hecho en los entrenamientos”, asegura el central zaragozano, que dio sus primeros pasos en El Oliver, “que me dio todo, es mi segunda casa”, hasta llegar a cadetes de primer año en el Zaragoza para estar dos temporadas en la Ciudad Deportiva y salir rumbo a Italia en el verano de 2021 tras despuntar en la cantera zaragocista: “Me sentía preparado para dar ese salto, siempre fui un niño muy espabilado, valiente para afrontar retos, una decisión que me ayudaron a tomar mis padres y mis hermanos. El Zaragoza significará siempre mucho, porque es el club de mi ciudad y un histórico, es algo que no se puede describir con palabras ese agradecimiento que siento hacia esa entidad”, sentencia.

“Siempre fui un niño espabilado, valiente para afrontar retos. Ese cambio tan drástico de irme al Atalanta es una decisión de la que no me arrepiento, que me está haciendo crecer y madurar como persona y jugador y afrontar las cosas de otra manera”

“Ese cambio tan drástico de irme al Atalanta es una decisión de la que no me arrepiento, que me está haciendo crecer y madurar como persona y jugador y afrontar las cosas de otra manera”, explica, con una madurez impropia de sus 18 años y que también le llevó a buscar una salida en forma de cesión al filial de la Sampdoria para acumular minutos en esta temporada. La decisión que le ha salido bien de momento. “El objetivo es ahora debutar en la Liga, llevo un mes con la dinámica del primer equipo y quiero sumar minutos, aprovechar cada instante como si fuera el último”. De momento y con su dorsal 35 ya ha sido convocado ante el Cosenza y el Suditrol y salvo sorpresa también lo será este domingo frente al Palermo en el Luigi Ferraris, con el sueño de estrenarse en Liga en el mítico estadio genovés donde están acudiendo casi 22.000 espectadores de media pese a estar en Segunda.

Existe cierto paralelismo entre la Sampdoria y el Zaragoza, ya que el club italiano, campeón de Liga en 1991, de la Recopa en 1989 y con cuatro títulos de Copa italiana, está viviendo horas complicadas , ahora en la zona baja de la Serie B, en la que cayó en mayo. “Siempre digo que la Samp es un reflejo del Zaragoza, en el club, en la afición, en la historia… Se encuentran en una situación en la que no deberían estar, son cosas del fútbol, pero es obvio que los dos cambiarán su destino más tarde o más temprano y volverán al lugar que les corresponde”.

"Obviamente esa puerta del Real Zaragoza si se tiene que abrir lo haría con más cariño que ninguna otra, es mi ciudad, donde está mi familia, en un club que me ayudó a crecer"

Su cesión es con opción de compra y Hugo no se cierra ninguna puerta de futuro. “Tras dar el cambio que di con solo 16 años de pasar de España a Italia estoy preparado y dispuesto a todo por cumplir mi sueño, ya puede ser una vuelta a España, seguir en Italia o lo que toque”, afirma tajante, también con el deseo de poder regresar algún día al Zaragoza, donde sí jugó ya su hermano Jannick (12 partidos), que “es mi referente, la persona en la que más me apoyo, el que más me ha enseñado”, pero sabiendo Hugo que ahora su carrera circula por otros derroteros. “Obviamente esa puerta si se tiene que abrir lo haría con más cariño que ninguna otra, es mi ciudad, donde está mi familia, en un club que me ayudó a crecer. Siempre estaría dispuesto a esa vuelta en un futuro", cierra.