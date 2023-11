¿Cómo afrontan el partido en La Romareda? El Oviedo ha reaccionado con la llegada de Luis Carrión y las aguas están volviendo al cauce de ser un equipo que debe pugnar por estar arriba.

El partido en Zaragoza es muy importante para nosotros, llevábamos un déficit muy importante de puntos y ahora estamos sacando buenos resultados y enfrentarnos a un rival que marca un poco la zona de arriba nos hace tener que ganar para acercarnos a esos puestos de playoff.

Es especial para usted jugar en La Romareda, claro.

Sin duda, pero no solo por el año que estuve allí, que lógicamente me influye mucho a la hora de sentir algo distinto al saltar a ese campo, sino también por ir a un estadio con ese ambiente, en el que la grada aprieta, con más de 25.000 aficionados. Eso es algo que siempre gusta, ayudado en mi caso por todo el factor sentimental. Estoy deseando que llegue el lunes, es uno de los partidos que señalas en rojo por esa cantidad de emociones y por los recuerdos al llegar al campo, ya que me traslado a cuando yo era el que marcaba los goles allí.

¿En qué ha cambiado su equipo con la llegada de Luis Carrión? Álvaro Cervera firmó una buena reacción el año pasado y en este no se dieron las cosas tan bien.

Cuando llegó estábamos en una situación muy complicada, no nos encontrábamos bien y Cervera ordenó el equipo, fuimos muy fuertes defensivamente. Sin embargo, en esta temporada, no sé tampoco decir por qué, ya que hacíamos casi lo mismo, los resultados no se daban. Con Luis Carrión se ha liberado un poco todo, ofensivamente estamos creando y generando más y los buenos marcadores están llegando, lo que refuerza la confianza.

Con uno y con otro está siendo fijo usted, ya que ha jugado en los 13 partidos de Liga, con 12 de ellos de titular, con tres goles y dos asistencias.

No me puedo quejar, está claro. Con Cervera y con Luis he tenido esa confianza, lo que quiero es ayudar con trabajo y con goles para seguir jugando. Me siento bien, a todos nos gustaría marcar más o ser más decisivo, pero las sensaciones son buenas y no solo aporto ahí. Tengo un rol ahora diferente a cuando tenía 20 años, intentando ser mejor en otras cosas que no son el gol y que son también muy importantes.

En su caso, tiene 31 años y suma ya 13 temporadas en el fútbol profesional, entre Primera, Segunda y la Premier. Son muchas ya…

El tema es que empecé muy joven, con solo 17 y al final parece que tengo más edad. Me siento bien, las lesiones gracias a Dios me respetan y sigo teniendo la ilusión de competir mucho tiempo más al máximo nivel.

Renovó el año pasado y tuvo la oportunidad de irse a México al estar el Oviedo integrado en el Grupo Pachuca y no se marchó. ¿Hubo alguna cuestión personal en esa decisión?

Llegamos a un acuerdo con el grupo para hacer un equipo competitivo, para luchar por los puestos de arriba, yo llevo tiempo aquí, conozco el club y cómo va todo. Estoy a gusto en el Oviedo y vimos que era una buena opción quedarnos. No fue una cuestión personal, irse al Pachuca era una posibilidad buena, había ganado recientemente algún título allí, lucha por estar arriba y era una experiencia que me llamaba la atención, pero tras dos temporadas en las que nos quedamos a las puertas del playoff, sobre todo en la primera, me hacía mucha ilusión quedarme y luchar por eso y por el sueño de subir con el Oviedo, que sin duda lo sería.

Da la impresión de que ha echado raíces en ese equipo, que se siente a gusto allí después de una carrera donde siempre cambió de club de año a año.

Es el primer equipo en el que he podido estar más temporadas, al final por unas cosas o por otras era jugador de un año por club, ya que cuando perteneces a un equipo grande como el Atlético la competencia arriba es enorme y recurren a las cesiones y al irme al Swansea se repitió la historia y yo las busqué también en España. He estado de equipo en equipo, con la maleta a cuestas, y aquí he encontrado un sitio en el que me siento muy querido y a gusto, donde mi familia también lo está. Ojalá pueda estar más tiempo.

Una de esas cesiones del Atlético fue en el Zaragoza, en la 14-15, ya han pasado casi 10 años.

El tiempo pasa muy rápido. Es el sitio en el que más a gusto estuve en esa época, ya que en Oviedo llevo tres años, ha nacido mi hija aquí y me he vuelto a sentir bien como jugador. De Zaragoza fue el lugar en el que tanto a nivel personal como futbolístico, por mi rendimiento y por el grupo que había y la unión que se daba, tengo un mejor recuerdo, inmejorable diría, fue un año increíble.

22 goles y rozar el ascenso que se quedó en el estadio de Gran Canaria…

Fueron 23... No es la primera vez que en estadísticas veo que me ponen 22, siempre me quitan uno. Los llevo muy al día mis datos y con lo que cuesta meterlos no me los quitéis (sonríe).

Tras un año personal muy bueno, se lesionó antes de la promoción y forzó para llegar a ese partido en Las Palmas, con aquella eliminación tan dolorosa. Ese ascenso pudo cambiar muchísimo al Zaragoza.

Sin duda Lo recuerdo y aún se me ponen los pelos de punta. Fue un año complicado, el club estaba en un momento difícil, con un cambio de propiedad en verano y se hizo un equipo a última hora, pero se logró una plantilla muy buena y competitiva, con gente joven con ganas de demostrar cosas y veteranos. Disfrutamos mucho, sufrimos, entramos de forma agónica al playoff, empatando en Leganés, la derrota con el Girona, la remontada allí después, ganar 3-1 a Las Palmas y lo teníamos en la mano… Parecía que íbamos a devolver al Zaragoza a Primera, pero esa mala suerte, el remate de Dorca al larguero que habría cambiado todo de haber entrado, el gol al final de ellos… El fútbol a veces es así de ingrato.

¿Se hubiera quedado en el Zaragoza con ese ascenso? Se fue cedido por el Atlético al Eibar ese verano, ya que ese club estaba en la élite.

No dependía de mí, claro está, sino del Atlético, pero habría hecho todo lo posible y más para quedarme en el Zaragoza y jugar ahí en Primera.

En el verano de 2020 también hubo un interés fuerte y se acabó marchando al Leganés.

Estuvo esa posibilidad, ya se planteó antes del parón por la pandemia, yo quedaba libre (del Aston Villa) y hubo un contacto, se habló de esa opción. Llegó el parón, el covid, mi hijo estaba recién nacido, la familia estaba un poco mal y quisimos estar en Madrid. En el verano de 2021 también se pudo haber dado, pero el Zaragoza no dio el paso definitivo.

¿Aún puede darse esa vuelta o ya la descarta?

Se me va a quedar la cosa de no haber podido volver al Zaragoza, es una pena por ese cariño tan grande que le tengo al club y a la ciudad. Esa espina clavada se me queda ahí.

¿Qué sentirá Borja Bastón el día en que el Zaragoza vuelva a Primera?

La alegría porque yo pasé por allí, pero ante todo y sobre todo la sensación de que regresa a donde tiene que estar, por lo que representa para la Liga y lo que es esa ciudad. Es que es un histórico, con ese sitio natural durante tantos años y más pronto que tarde volverá.

¿Al Real Zaragoza cómo lo ve en esta temporada?

Al principio muy bien, creo que todos veíamos que estaba imparable, pero es que esta Segunda es tan igualada que no hay verdades absolutas. Tienes un par de partidos que se te escapan puntos, caes de esa buena dinámica y te ves más lejos del ascenso. Tiene un gran equipo y un muy buen entrenador, es de los rivales que van a estar luchando por estar arriba, de eso estoy seguro.

¿Cuál cree que ha sido la causa del bajón del Zaragoza en los últimos partidos?

Esa igualdad de la categoría es la clave. Ante el Sporting hacen un buen partido, lo tienen para ganar y se les va por dos temas puntuales, en Burgos les empataron al final… Moralmente esas cosas afectan. Obviamente tienen que estar todo el partido concentrados, como debemos hacer el resto, pero es que yo veo a un buen Zaragoza, lo que he podido ver lo vi bien, sinceramente.

Lo que ha fichado mucho el Zaragoza este verano es gol, por ejemplo con dos excompañeros suyos en el Oviedo, Sergi Enrich y Manu Vallejo.

Dos muy buenos jugadores, sin duda, y conservan a Iván Azón, un punta muy duro y competitivo, y Bakis también ha demostrado sus cualidades. Tienen un gran elenco arriba y aunque ahora no lleven muchos goles poseen esa capacidad para hacerlos y seguro que todos rompen.

¿Ha hablado con ellos estos días?

No, la Copa, los viajes y todo eso han traído una semana de más dispersión de la Liga. Ya nos saludaremos cuando estemos allí, aunque luego en el partido cada uno tirará para lo suyo.

¿Por qué cree que Enrich está jugando tan poco en el Zaragoza?

Tiene mucha competencia arriba, con grandes delanteros y aunque Fran Escribá está rotando y no siempre son los mismos puntas los que juegan es difícil hacerte un hueco con tantos jugadores de ese nivel.

