Y ahora...el fútbol

El zaragocismo ha vivido una semana agitada. El regreso de Víctor Fernández al banquillo de La Romareda ha dado una nueva energía a la afición y al club, que ahora miran con una renovada ilusión la recta final de la temporada, frenando así la deriva de crispación y malos resultados que llevaba el equipo con Julio Velázquez. Ese primer efecto ya está conseguido pero ahora queda lo más difícil, trasladar eso al césped, que el equipo verdaderamente muestre otra cara, que vuelva el fútbol y, con él, las victorias.

Víctor Fernández debuta por cuarta vez exactamente 33 años después de la primera, un 17 de marzo, marcado también por el 20 aniversario del ‘Galacticazo’. Todo apunta pues a un ambiente y un partido festivo este domingo frente a un rival de altos vuelos como el Espanyol (18.30 horas), que también estrena técnico en La Romareda. El club blanquiazul, a tres puntos del ascenso directo, ha despedido esta misma semana a Luis Miguel Ramis y ha confiado el equipo a Manolo González, conocido en tierras aragonesas tras su etapa en el CD Ebro. También es el tercer entrenador de la temporada.

A Víctor Fernández se le conoce de sobra en Zaragoza y, en sus dos ruedas de prensa, el técnico ha abundado en lo que ya se sabía, que apostará por tener el balón, por ir al ataque, por jugar cerca del área rival. Algo similar ha dicho esta semana Manolo González, asegurando que su Espanyol irá a por los partidos, que quiere «que intente jugar lo mejor posible y que busque el gol y los partidos». Así que se presenta un duelo en el que ambos equipos van a querer la pelota, llegar a la portería rival. Algo que, sin duda, agradecerá el aficionado después de una etapa de no jugar a nada.

Esa mejora debe llevar al Real Zaragoza a romper su mala dinámica de resultados que le había llevado a obtener un único punto de los últimos quince en juego. Entre ellos los de las dos últimas comparecencias del equipo en La Romareda saldadas con sendas derrotas frente a Cartagena y Amorebieta. El conjunto aragonés había entrado en una peligrosa deriva que había provocado el hartazgo de la afición y una caída en la clasificación. Lo primero y más urgente es poner más tierra de por medio con los últimos puestos.

Víctor Fernández contará con todos los jugadores para este partido, a excepción de los lesionados de larga duración Cristian Álvarez, Guti, Borge y Nieto. Sí estarán Francho y Bakis y también tendrá minutos Adrián Liso, la perla de la cantera que ha enamorado al técnico nada más llegar. Con el zaragozano al mando se acabaron los tres centrales, los cinco defensas y los jugadores fuera de posición. Otra cuestión será comprobar qué efecto tiene eso con tan poco margen de trabajo como el que ha contado el preparador aragonés.

En el Espanyol la principal novedad en la convocatoria es el regreso de Nico Melamed, mientras que Manolo González no podrá contar para su estreno con el sancionado Salvi ni con los lesionados Pacheco, Edu Expósito y Omar Sadik. No se espera que el técnico lucense presente una gran revolución en el once con respecto a lo que venía haciendo Ramis. Ambos equipos han vivido una semana agitada e intensa. Ahora es turno del fútbol.