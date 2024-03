Braithwaite y Puado han marcado los mismos goles que todo el Zaragoza

Una de las grandes diferencias entre el Real Zaragoza y el Espanyol es su relación con el gol. La del equipo aragonés es complicada y, pese a haberse reforzado en verano en esa parcela, es el sexto conjunto de Segunda División que menos anota. Solo Maikel Mesa está cumpliendo con ocho goles, igualando sus mejores registros de siempre. La del club periquito es mucho más desahogada. De hecho el Espanyol es el segundo goleador de la categoría con 47 dianas, cifra que solo supera el Racing con 48.

Y es que el visitante de La Romareda este domingo cuenta con el ‘pichichi’ de Segunda División, el danés Martin Braithwaite, que acumula nada menos que 18 goles, seis de ellos de penalti. El segundo es Peque, del Racing, con 14. Pero el punta no es la única referencia para Manolo González. Un viejo conocido del zaragocismo, Javi Puado, suma otras diez dianas y también está entre los diez mejores goleadores de segunda.

El dato es demoledor. Entre ambos han hecho 28 goles, que son los mismos que acumulan todos los futbolistas del Real Zaragoza hasta ahora. Esa diferencia ha permitido al conjunto blanquiazul sumar doce puntos más que el aragonés y estar peleando por el ascenso directo, mientras que el Zaragoza ha visto cómo se alejaba cada vez más el ‘playoff’

Braithwaite parece haber encontrado su sitio de blanquiazul. Aterrizó en la Liga española de la mano del Leganés, donde estuvo temporada y media en las que hizo cuatro y seis goles, respectivamente, antes de ser fichado por el Barça. En el Camp Nou no brilló tanto y su participación fue más bien escasa, lo que le llevó a cambiar de club pero no de ciudad hace dos temporadas. Ya en su estreno con el Espanyol hizo 10 goles, su mejor cifra en España, aunque no sirvieron para evitar el descenso del equipo. Este curso acumula 18 que son oro para pelear por el ascenso.

El rendimiento de Puado también está rondando sus máximos. Siempre en el Espanyol salvo sus meses en el Real Zaragoza, su récord goleador fueron las doce dianas con las que contribuyó al ascenso del equipo en la temporada 2020-21 y ahora ya suma diez, tres de ellos de penalti.