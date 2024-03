Víctor: "Necesitamos ganar ya y con este camino tenemos muchas opciones"

Mezcla Víctor Fernández la urgencia del momento que vive el Real Zaragoza, anclado con siete puntos de renta con el descenso, en una situación que puede tornarse en muy peligrosa por una terrible racha de un punto de 18, con la plena convicción en su ideario para que el equipo, de mejorada faz en su estreno ante el Espanyol, consolide los conceptos para lograr el triunfo en Anduva este domingo, por mucho que las bajas acumuladas (Cristian, Borge, Guti y Nieto) y las de esta semana (Francho, Mollejo y Francés) dibujen un panorama de muchas dificultades. “Ahora necesitamos ganar y a través del camino que hemos elegido tenemos muchas opciones. Es una putada entre comillas las bajas, porque no estamos para que nos desnuden mucho, al contrario, sino que debemos tener elementos que nos abriguen y nos protejan, pero con lo que tenemos hay que salir adelante y lo lograremos”, aseveró el entrenador zaragozano, que espera frenar ante el Mirandés la mala racha a domicilio, que hace que el Zaragoza sume cinco meses y medio y once partidos de Liga (más uno de Copa) sin vencer desde que lo hizo en Andorra el 5 de octubre. “Ya nos toca tras tanto tiempo, sería una ocasión de oro y muy oportuna de romper una mala racha. Es un momento en el que necesitamos sumar y cuanto antes”.

Y es que Víctor quiere pasar de las palabras a los hechos. “Ilusión hay, sí, todos estamos ilusionados y animados, el campo lleno ante el Espanyol, recordar grandes tardes de zaragocismo puro, mi regreso, pero esa ilusión tiene que ir acompañada de puntos y si es el domingo mejor. Tenemos que pasar de la ilusión a los triunfos. Se hicieron las cosas muy bien, mejor de lo que me esperaba, ante el Espanyol en la segunda parte frente a un rival en fase de repliegue, como tampoco me esperaba errores groseros que tuvimos en el primer tiempo, algunos conceptuales, que corregimos al descanso y que no tienen que volver a aparecer. Ahora es necesario mostrarlo y concretarlo ganando”, refrendó, recordando la dificultad de ganar en Anduva para un Zaragoza que suma tres derrotas consecutivas en las últimas visitas a este escenario.

"Con Bakis aposté por un jugador que encaja en mi idea futbolística, el que espero, no el que vi contra el Espanyol. La idea del equipo le puede ayudar y eso me dice él a mí: quiero que me lo demuestre. Quiero ayudarle a que dé un pasito hacia delante, debería ser un jugador importante para nosotros y todavía no ha tenido ese papel estelar"

En el partido ante el Espanyol recurrió a Bakis como referencia y el turco, fichaje estrella en verano y que lleva media temporada en la enfermería, entre una lesión de rodilla y una muscular en el aductor, acusó la falta de ritmo, pero "aposté por un jugador que encaja en mi idea futbolística, el Bakis que espero, no el que vi contra el Espanyol. Es un buen delantero, que descarga bien la pelota, que participa en el circuito futbolístico y es muy fuerte en la zona caliente del área y ese Bakis no lo hemos encontrado: ha tenido muchas dificultades físicas y necesita confianza y cariño, y se lo intento dar. La idea del equipo le puede ayudar y eso me dice él a mí: quiero que me lo demuestre. Quiero ayudarle a que dé un pasito hacia delante y ojalá lo podamos ya visualizar en Anduva, debería ser un jugador importante para nosotros y todavía no ha tenido ese papel estelar. Está mejorando y hay que demostrarlo", aseguró Víctor, dejando claro que el turco volverá a ser de la partida ante el Mirandés esperando que la acumulación de minutos traiga la versión más acorde a su nivel.

"Liso tiene opciones, claro, como cualquiera que va convocado. También hay otro chico que me gusta mucho y que va a volver, que es Pau Sans. Son gente rápida, vertical, joven y pícara que nos pueden ayudar a resolver situaciones"

En ese partido no contará con Francho, lo que le obligará a decidir entre Jaume Grau y Marc Aguado para la medular, con más opciones para el segundo. "Francho es el centrocampista que tenemos con más motor y despliegue y el que entre tiene seguro otras características, aunque trataremos de que eso nos ayude y nos enriquezca", afirmó el entrenador sobre un relevo en la medular que irá acompañado de otros, por ejemplo en ataque, por la baja de Mollejo, con la mirada puesta en Adrián Liso. "Tiene opciones, claro, como cualquiera que va convocado. También hay otro chico que me gusta mucho y que va a volver, Pau Sans, y si me lo llevo es porque tiene posibilidades. Son gente rápida, vertical, joven y pícara que nos pueden ayudar a resolver situaciones", reveló.

Mouriño, el central-lateral

La otra duda en el once está en la baja de Francés, que señala dos opciones, o bien mantener a Mouriño en el lateral diestro para que Lluís López entre en el eje o situar al uruguayo en el centro y que la novedad sea Gámez en el costado, con más opciones para esta segunda vía. "Mouriño es un central-lateral y lo va a ser toda su carrera. Es agresivo y en la segunda parte ante el Espanyol fue el jugador con más recuperaciones y nos ayudó mucho. Lluís es un chico con oficio y riguroso, con otras condiciones, por lo que cualquiera de los dos lo puede hacer bien ahí, no me preocupa más allá de que la baja de Francés es importante, porque hizo un partido fantástico, probablemente el mejor de la temporada y en un papel decisivo".

"El Mirandés es un equipo joven y valiente, a lo mejor demasiado ligero en la toma de decisiones. La juventud y el atrevimiento les pueden penalizar o darles muchas cosas buenas"

Del enemigo de este domingo resaltó Víctor su peligrosidad en las transiciones, su rapidez y su juventud, que también supone un peaje para que sea de los equipos más goleados de la categoría, con 44 goles encajados. "Se está mostrando irregular, le cuesta sumar puntos, tiene rachas, se pega 3 o 4 partidos sin ganar pero le mete 3 al Eldense... Si ellos miran nuestra racha supongo que les dará motivos de ánimo, aunque cada partido es una historia y en cualquier momento te puedes llevar una sorpresa. Hemos de salir a ganar y si no, a sumar. Hay que ser un equipo decidido y valiente, hay que salir comprometidos y concentrados porque el Mirandés es un rival con las transiciones muy buenas y jugadores rápidos en los últimos metros. Es un equipo joven y valiente, a lo mejor demasiado ligero en la toma de decisiones. La juventud y el atrevimiento les pueden penalizar o darles muchas cosas buenas", sentenció.