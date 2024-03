Badía: "Estoy feliz y contento aquí, pero no es el momento de hablar de mi futuro"

Edgar Badía sabe que cayó de pie en La Romareda y desde el primer día tiene la sensación de que su futuro, no solo en caso de un ascenso ya muy improbable, donde la opción es obligatoria y a coste cero, puede pasar por La Romareda la próxima temporada. Ese es su deseo en la cesión que vive desde el Elche y que se inició en enero, pero por ahora no quiere despistarse. “A día de hoy nuestra situación nos requiere centrar la energía en el partido que viene, no es momento de hablar de mi futuro. Obviamente no escondo que estoy contento y feliz aquí, disfrutando en el vestuario, con el club y de la ciudad, tratando de aportar a que el equipo pueda mejorar. Creo que ahora valorar lo que puede pasar la temporada que viene no tiene sentido porque tenemos que dar el 200% de nuestra energía en el siguiente encuentro, la situación lo requiere y solo hay que pensar en el Tenerife”, aseguró el meta, que ha sido titular en todas las jornadas, las 11, desde que llegó a principios de enero.

En todo caso abundó el arquero en esa sensación de felicidad que siente porque “estoy muy a gusto, me han acogido muy bien y la ciudad y el vestuario son maravillosos, obviamente ahora lo estoy un poco menos porque los resultados no acompañan, pero siento que estoy aportando, con partidos que he tenido más y menos trabajo, armando un bloque defensivo fuerte, en 5 encuentros de 11 no hemos encajado y hay que dar un paso ofensivo ahora para tratar de ganar este partido que viene”, aseguró el arquero titular zaragocista, que tiene claro que “no nos esperábamos ninguno esta racha tan negativa. En la Segunda la línea es muy fina e hicimos más méritos de lo que refleja la tabla, pero nos hemos alejado de ese objetivo que teníamos".

"Sabemos que hay que ganar ya un partido e intentar conseguir los famosos 50 puntos porque nuestra dinámica nos ha llevado ahí. No veo ninguna preocupación pero sí mucha responsabilidad”

Y es que el equipo anda en una peligrosa racha de dos puntos en los últimos siete partidos. "Sabemos que estamos en una situación que no es la deseada, con una racha en la que no marcamos gol ni logramos la victoria, aunque lo que sí que estamos es en un vestuario con el máximo compromiso y una responsabilidad enorme. Sabemos que hay que ganar ya un partido e intentar conseguir los famosos 50 puntos porque nuestra dinámica nos ha llevado ahí. No veo ninguna preocupación pero sí mucha responsabilidad”, dijo el portero catalán, que no cree que todavía la amenaza del descenso sea absoluta. “Estamos más cerca de las posiciones.de abajo, pero no veo al equipo hablando de estar ahí abajo, no es la conversación que hay en el vestuario en cuanto a estar en una situación complicada sino en hablar de seguir dando pasos adelante y lograr en las 10 finales que nos quedan ese objetivo empezando por ganar como sea al Tenerife en la primera”.

"El nivel del grupo es muy alto y no se ha podido ver del todo también por las lesiones, además de que no hemos hecho méritos para estar tan abajo, hemos merecido más. En todo caso sabemos que la realidad es esa y tenemos responsabilidad y dedicación absoluta en conseguir sacar esta situación”

La situación del equipo no se corresponde en todo caso con la fortaleza de la plantilla, que a priori es mucho mayor de lo que exhibe en el campo, aunque “hablamos de una categoría muy igualada y con poca distancia de puntos, por lo que el puesto a veces no te dice nada. El nivel del grupo es muy alto y no se ha podido ver del todo también por las lesiones, además de que no hemos hecho méritos para estar tan abajo, hemos merecido más. En todo caso sabemos que la realidad es esa y tenemos responsabilidad y dedicación absoluta para conseguir sacar esta situación”.

Dar un paso en ataque

Para Edgar Badía la mejoría con Víctor se centra en “ese espíritu ofensivo que ya se vio contra el Espanyol, teniendo en cuenta que Miranda es un campo complicado, aunque tuvimos nuestras opciones. Estamos intentando más cosas en ataque y seguimos con esa solidez defensiva que nos ha caracterizado y lo que hay que hacer es romper esa dinámica en la parcela ofensiva”, sentenció Badía, que no ve a los delanteros zaragocistas, en particular a Bakis y a Enrich, que no se han estrenado, preocupados por la falta de gol, ya que “si se les ve en los entrenamientos está claro que se está trabajando bien, Sinan ha vuelto de molestias y está buscando su mejor nivel y Sergi desde el primer día entrena superbién y está acertado. Ojalá les demos más balones y estén más certeros, los veo preparados para romper esa dinámica y el fútbol es muy mental”.

"El equipo notó el apoyo ante el Espanyol de la grada, espero este domingo un ambiente muy parecido, no es muy común ver ese estadio con 30.000 aficionados en Segunda. Quiero pedirles que estén a muerte, porque ellos van a ser importantes, tanto como nosotros o más”

El arquero deja claro que en el apoyo de la grada ante el Tenerife para sacar adelante un duelo tan decisivo está una de las bases del triunfo: “Lo que disfruté contra el Espanyol a pesar de la derrota fue mucho, con ese ambiente tan bonito pese a la situación. El equipo notó su apoyo y fuimos muy superiores a una de las mejores plantillas de Segunda, si no la mejor, espero este domingo un ambiente muy parecido, no es muy común ver ese estadio con 30.000 aficionados en Segunda y jugar con ese cariño que además me están mostrando, es que no hay nada mejor. Quiero pedirles que estén a muerte, porque ellos van a ser importantes, tanto como nosotros o más”, espetó Badía, también contento por el retorno al trabajo grupal de Cristian. “Lo que quiero es que se recupere bien y que nos pueda ayudar para entre los dos hacer un Zaragoza mejor, más fuerte. Si Cristian vuelve este domingo, juega los 10 partidos, ganamos y subimos, lo firmo ahora”.