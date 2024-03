Alejandro Francés está de vuelta y eso es una gran noticia para un Real Zaragoza que le echa demasiado de menos cuando no está. La victoria es un bien escaso para un equipo aragonés que apenas ha ganado 9 de los 32 encuentros disputados (33 si se incluye la debacle copera) y que añora mucho al canterano. De hecho, apenas ha salido victorioso en una de las siete ocasiones en las que no ha participado este curso o fue suplente. El balance es desolador: un triunfo, tres empates y otras tantas derrotas y el único duelo saldado con victoria se remonta a la quinta jornada, en septiembre, cuando el Zaragoza, en un comienzo de temporada espectacular, ganaba 1-3 en Cartagena para afianzarse en un liderato que no duraría mucho más.

Entonces, la ausencia de Francés, como casi todas, respondió a su convocatoria con la selección española sub-21, de la que es capitán. Sin embargo, Escribá, en una decisión envuelta en controversia, decidió no concederle la titularidad una semana después ante el Racing en La Romareda (1-1) apelando al cansancio y desgaste acumulados por su periplo con el combinado de Santi Denia. Ni un solo minuto jugó entonces el zaragozano, que recuperaría después un hueco en el once que perdería en la décima jornada, también en casa, frente al Alcorcón (0-2) cuando saltó al campo tras el descanso en sustitución de un Mouriño que se llevaría posteriormente el rapapolvo público de Escribá.

Los otros cuatro encuentros sin Francés también se saldaron sin victorias de los aragoneses. Apenas dos empates (2-2 en Gijón y sin goles el pasado domingo en Anduva) suman en un bagaje completado por las derrotas en casa frente al Eibar (2-3) y en el derbi aragonés frente al Huesca (0-2). En total, seis puntos sobre los 21 en disputa.

Pero la Francésdependencia viene de lejos. Porque el Zaragoza ya venía mostrando anteriormente serias dificultades para ganar sin el aragonés, como lo demuestra el hecho de que apenas ha sido capaz de hacerse con el triunfo en cuatro de los 25 últimos encuentros en los que el defensa no ha estado o ha sido suplente.

Fijo para Víctor

El curso pasado, una lesión en el ligamento colateral cubital de su codo derecho le dejó fuera de combate durante seis jornadas en el arranque liguero, lo que comenzó a torcer una temporada en la que el canterano no fue indiscutible para Escribá, que prefirió en muchas ocasiones la pareja formada por Jair y Lluís López. De hecho, Francés solo fue titular en la mitad (21) de todas las jornadas del campeonato. Pero el balance sin él también fue rotundo. Cinco victorias, once empates y cinco derrotas para acentuar la añoranza de un Zaragoza que solo ha ganado 4 de los 25 últimos encuentros (y 6 de los últimos 28) sin el canterano, esencial ahora para Víctor, que guarda un lugar en la alineación titular para un jugador clave en defensa y también en una parcela ofensiva que no deja de dar problemas.

Y es que Francés, autor del último gol del Zaragoza (hace mes y medio en casa ante el Cartagena) es el sexto jugador de la plantilla que más tira a puerta (17 disparos hasta ahora), solo superado por Francho (19), Moya (25), Mollejo (25), Azón (27) y Mesa (33). Además, ya ha marcado dos goles, los mismos que atacantes como Azón o Manu Vallejo.

Francés, que ya se ejercitó este jueves con el grupo tras su regreso del periplo con la selección, está de vuelta. Buenas noticias para un Zaragoza ávido de ellas y en el que el canterano es indiscutible.

