Enrique Gascón Becerril, quien fuera inspector jefe responsable de la Brigada Móvil, de la Unidad Canina y de Subsuelo de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y que acabó acusado de robar dos alijos de botellas de alcohol y cosméticos, no irá a prisión, pese a su condena. La magistrada presidente del jurado popular le impone un año de prisión, el pago de 720 euros de multa y queda inhabilitado para el cargo. El otro gente que le acompañó en el banquillo quedó absuelto tras un veredicto de no culpabilidad.

Este mando policial, que ya está jubilado, afrontaba inicialmente una horquilla de penas de entre los 3 y los 6 años de cárcel que solicitaban, respectivamente, la Fiscalía y el abogado que ejerció la acción popular en nombre del sindicato Jupol, Marco Antonio Navarro. Sin embargo, la jueza María Pilar Lahoz ha puesto un año y lo justifica al afirmar que Gascón Becerril no tiene antecedentes penales y en cuanto a la gravedad del hecho, que no es lo mismo que gravedad del delito cometido, "prescindiendo de que se trata de un delito cometido por funcionario público y que recae sobre caudales públicos, pues tales circunstancias ya determinan el marco penológico fijado por el legislador, y atendiendo a que no se ha podido determinar el número de efectos que detrajo de la administración se le impondrá dicha pena".

Como hechos probados la sentencia señala que en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, situada en Zaragoza, se almacenaban más de 2.000 botellas de bebidas alcohólicas de distintas marcas procedentes de una operación policial llevada a cabo en 2017 y también centenares de cosméticos y prendas procedentes de otra actuación policial ese mismo año. Todo ello se empaquetaron en bolsas negras grandes y cajas de cartón, que fueron cerradas con cinta policial adhesiva o cinta adhesiva marrón, fijándose a cada bolsa o caja una hoja en la que se hacía constar el número de atestado, el juzgado a cuya disposición quedaban y el contenido de esa bolsa o caja. Algunas resultaron estar abiertas. Para acceder a dichas dependencias había que pasar una puerta que estaba cerrada con llave, teniendo una llave el Subgrupo de Hurtos. Los calabozos nº 1, 2 y 3 se cerraban con un cerrojo exterior o pestillo hasta marzo de 2019. Además de los miembros del Subgrupo de Hurtos, personal de mantenimiento, de limpieza, de telecomunicaciones y otros podían pedir la llave de acceso a los calabozos y entrar allí.

El día 4 de septiembre de 2019, en una reunión del jefe superior de la Policía de Aragón con diversos mandos, entre los que se encontraba Enrique Gascón Becerril, el Jefe Superior de Policía, entre otros temas, manifestó que había que trasladar los efectos incautados que estaban depositados en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía a las dependencias policiales de General Mayandía, sin que lo ordenara de forma directa a ninguno de ellos.

Entonces, Enrique Gascón Becerril, asumió la tarea de encargarse él de llevar a cabo el traslado de los efectos. Decidió realizar el traslado con la ayuda de su subordinado y con la ayuda de dos personas de su confianza, ajenas al Cuerpo Nacional de Policía. "Decidió igualmente que el traslado se haría el domingo día 8 de septiembre de 2019, por la tarde. A tal fin, solicitó una furgoneta oficial para el domingo día 8 y comunicó al acusado que resultó absuelto José Rafael A. P. que iba a hacer el traslado, quedando con él para que le enseñara los calabozos, lo que llevaron a cabo el viernes 6 de septiembre".

El domingo día 8 de septiembre de 2019, por la tarde, entre las 17.00 y las 20.15 horas aproximadamente, Enrique Gascón Becerril procedió a llevar a cabo el traslado de efectos ayudado por su subordinado y sus amigos, quienes "fueron debidamente identificadas a la entrada de las dependencias de General Mayandía antes de iniciar las tareas y a continuación se les dio una tarjeta de identificación como visitantes. Nadie había facilitado a Enrique Gascón Becerril una relación del material que tenía que trasladarse".

Cuando Enrique Gascón Becerril inició la mudanza en la tarde del 8 de septiembre, sabiendo que se trataba de efectos ocupados en operaciones policiales que estaban allí depositados a disposición judicial, "quitó o hizo quitar cintas policiales y adhesivas que cerraban las bolsas negras y las cajas de cartón con los efectos, seleccionando productos de cosmética y llegando a abrir y probar alguno, depositándolos en otra celda y haciendo una fotografía de los mismos, con la finalidad de quedárselos en su beneficio". "Igualmente seleccionó botellas sueltas que iba cogiendo de las cajas, con la finalidad de hacerlas suyas, y cambió cajas de cartón por otras o por cestas abiertas de plástico, en las que metió botellas", señala la sentencia.

A partir del 9 o 10 de septiembre aparecieron anónimos en los que se refería que se habían apropiado de efectos durante el traslado y se apuntaba a una posible responsabilidad de Gascón Becerril y del entonces comisario jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, si bien nunca este último llegó a estar acusado.

Faltaban cosas

Esto llevó a hacer un recuento, comprobando que de las 2.059 botellas incautadas en su día faltaban 377, entre las que se relacionaban como que faltaban una botella de licor Jaggermeister, dos botellas de ron Cacique 500 y un botella de ron Cacique, y que 118 de las trasladadas a la antigua carpintería no se correspondían con las ocupadas en 2017. Así aparecía que faltaban 319 de los efectos originariamente ocupados. Entre ellos se relacionaba que faltaban una colonia Jean Paul Gaultier 75 ml y dos perfumes Jean Paul Gaultier.

"Enrique Gascón Becerril, durante el traslado de efectos efectuado la tarde del día 8 de septiembre de 2019 dispuso para sí o bien permitió que otros dispusieran para sí de todas o al menos de una parte de las botellas y demás efectos que faltaban tras los recuentos y que sí estaban cuando empezó a realizar el traslado de efectos esa tarde. Concretamente hizo suyas las tres colonias o perfumes Jean Paul Gaultier que luego faltaban, entre otros", asegura la magistrada.

Pese a conocer que se había iniciado una información reservada sobre estos hechos, el agente absuelto José Rafael A. P. "no dijo nada de que hubiera dejado 53 botellas de las ocupada en el llamado cuarto de efectos del Subgrupo de Hurtos, por lo que tales botellas no fueron objeto de recuento con el resto ni fueron llevadas a la Sala habilitada en el edificio de los Juzgados con las que estaban en General Mayandía. Lo comunicó por oficio que lleva fecha de 26 de septiembre de 2019".