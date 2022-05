Su nombre ya da buena cuenta de lo que es y en los últimos tiempos está viviendo un 'boom' que, para muchos, está siendo muy inesperado. Hay combinaciones que pueden resultar extrañas, como la idea de juntar café y tónica, una bebida que se ha puesto de moda en los últimos tiempos.

Y ahora ha llegado la moda del 'profee' que como su nombre indica es café con proteínas. Estas últimas estamos acostumbrados a tomarlas de forma distinta, por ejemplo, en polvo dentro de batidos, mediante productos especiales como los yogures o los batidos de Mercadona o consumiendo productos naturales que las contienen, como la carne o las claras de huevo.

Pero lo que sorprende es que se combinen con café, ya que la mezcla de sabores puede no ser agradable. De todos modos, el café es muy sano y acelera el metabolismo, siempre y cuando no se tome con azúcar y es recomendable tomarlo todos los días. ¿Por qué no se iba a complementar con las proteínas?

Cómo se prepara

Esta moda, como habrás podido imaginar, procede de TikTok y hay dos premisas muy claras. La primera de ellas es que puedes usar cualquier proteína en polvo (hay de distintos sabores) y otra que es mucho mejor tomarlo con café frío que con café caliente. Es decir, mejor para las épocas calurosas del año.

Otra premisa, aunque no es dogma, es que se pueden agregar especias (canela, por ejemplo), bebidas vegetales, leche e incluso azúcar o edulcorantes, aunque ten en cuenta que algunos de estos casos no será tan recomendable ni saludable como debería.

En cuanto a la cantidad, lo ideal es echar una taza de proteína en polvo al café, aunque al final dependerá de la marca y de su poder saborizante. Por eso, lo mejor es que vayas probando o echando en función de la cantidad de proteínas que quieres o necesitas tomar al día.

Además, debes elegir la proteína que mejor se ajuste a tus necesidades, tanto por su origen como por los suplementos que lleve, ya que algunas tienen más endulzantes que otras e incluso las hay que pueden contener lactosa, una de las intolerancias más comunes.

Por último, una última recomendación y es que no abuses ni del café ni de las proteínas, ya que todo exceso no es bueno.