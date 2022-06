De momento la fuente de la eterna juventud no existe, aunque haya un alimento al que se le conozca así. De buena mano es sabido que lo que sí que podemos hacer para retrasar el envejecimiento natural de nuestro cuerpo y de nuestra piel es seguir unos buenos hábitos, tomar alimentos y bebidas antioxidantes o detox y también ponernos cremas.

En los supermercados y en tiendas especializadas venden muchas, muchas, muchas opciones de cremas de todos los precios y de todas las clases. Para la celulitis, hidratante para la cara, antiojeras, para el cansancio, para las arrugas... Será por opciones.

De todos modos es una lucha perdida. El tiempo acabará imponiéndose y todos vamos a tener el mismo final antes o después. Ahora bien, la apariencia es importante y aunque no se puede luchar contra el paso del tiempo y el envejecimiento sí que se pueden aparentar menos años.

Simplemente es necesario recurrir a remedios naturales eficaces para ir mejorando paulatinamente las pequeñas imperfecciones que quizás nos desmoralizan y nos hacen sentir incómodos. Entre ellas, sin duda, están las arrugas de la cara, que es la parte del cuerpo en la que más hincapié hacemos y que es uno de los primeros signos del envejecimiento en los que nos fijamos en una persona. Tanto si somos mujeres como hombres, nadie se alegra de envejecer, por lo que buscamos cualquier forma de retrasar ese camino natural de la vida.

Potente inhibidor

Muchas personas apuestan por las cremas, que no suelen ser baratas y que a lo largo de toda la vida suponen una cantidad de dinero más que considerable. Y sí que es verdad que hay muchas cuyos efectos son muy beneficiosos, pero en otras no tanto. Además hay que tener en cuenta que suelen tener muchos químicos que pueden no ser adecuados.

Por ello, uno de los remedios naturales más seguros y más efectivos para luchar contra el envejecimiento es emplear aceite de onagra. Es un potente inhibidor de la 5-alfa-reductasa, por lo que es excelente para combatir problemas de la piel como el acné y las arrugas.

Es rica en ácido gamma-linolénico, que ayuda a combatir diversos trastornos inflamatorios. La aplicación del aceite es eficaz para tratar la psoriasis, el eczema, el ardor, el picor y la descamación de la piel. Mejora el estado de la piel grasa, hidrata la piel y alivia los signos de envejecimiento, contrarrestando la formación de arrugas. No es de extrañar que se encuentre como ingrediente en algunos cosméticos.

El aceite de onagra tiene una acción emoliente y regeneradora y también es adecuado para eliminar las ojeras y dar brillo a nuestro rostro. Se aplica directamente sobre la piel, masajeando un poco, o mezclado con otras cremas o aceites esenciales. Es excelente cuando se mezcla con gel de aloe vera. Incluso en forma de suplemento, cumple eficazmente su función regeneradora y tonificante.

Además lo puedes encontrar de una forma tan sencilla como acudiendo a un Mercadona, ya que se encuentra como Perlas Onagra en la cadena de supermercados valenciana.