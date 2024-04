Un joven desvela el truco para mantener el aguacate en el mejor estado posible

Muchas personas lo conocen como el 'oro verde' y quizá precisamente por esto el consumo de aguacate se ha disparado hasta niveles nunca vistos en los últimos años. Las razones son, principalmente, que se trata de un fruto tan versátil como delicioso que muchos aprecian por su textura cremosa y por su capacidad para dar un 'glow up' a cualquier plato'.

Además de sus propiedades culinarias, el aguacate cuenta con otro gran as como la manga para ser una de las piezas favoritas de cualquier habitual de la verdulería: y es que viene cargado de nutrientes esenciales beneficiosos para la salud y para combatir ciertas enfermedades.

El aguacate es rico en grasas saludables, en vitaminas, en minerales y antixodiantes: gracias a esta lista, se ha convertido en un elemento básico de las dietas de muchas personas que buscan cuidar su salud y su bienestar por su perfil nutricional altamente positivo para el organismo.

Mantener los alimentos en el mejor estado posible se antoja como una misión imprescindible si queremos comerlos y tenerlos en un buen estado. Para poder conseguirlo, existen algunos trucos que pueden ser muy útiles en nuestras vidas. Muchos de estos son caseros, pero hay otros que, gracias a las redes sociales, los descubrimos y pasan a ser esenciales en nuestro día a día.

El truco viral de un usuario de TikTok

Algunas redes sociales como TikTok o Instagram ofrecen al usuario un sinfín de vídeos que nos pueden resultar muy útiles. Desde el último producto de Ikea para tener ordenada tu casa hasta el truco viral que te hará tener el coche como nuevo, estas plataformas son de gran ayuda en la vida de muchas personas.

Un usuario de la red social TikTok, @shantayyyyy, ha compartido con todos sus seguidores un vídeo donde explica qué sucede si pones un aguacate que estaba a punto de caducar en una fiambrera o tupper lleno de agua. Este remedio puede servir de gran utilidad, ya que hablamos de una de las frutas más caras que podemos encontrar.

El usuario comenzó explicando en el vídeo cómo se encontró unos aguacates que tenía guardados en la nevera: "Estuvo mi madre y compró tres aguacates. Estaban como maduros, me dijo que los guardara en la nevera, pero era complicado que aguantaran".

No es de buen agrado abrir la nevera y encontrarnos comida pasada o que no podemos comer. Un hecho que suele ser molesto para muchas personas. "A mí me fastidia que se caduque la comida y los aguacates en especial, porque son muy caros y nada me duele más", comentó.

Tras relatar y hacer una breve introducción, el tiktoker desveló el truco de meter los aguacates durante un periodo de tiempo dentro de un tupper lleno de agua. "Una vez vi en TikTok que si metías el aguacate en un táper con agua y lo guardabas en la nevera te duraba más tiempo, yo lo hice y sí lleva 10 días en la nevera y está en su punto. Está hermoso", finalizó.