En los lugares en los que están acostumbrados a la nieve que caigan copos es lo más habitual y no da una especial alegría, más allá de todas aquellas personas que viven de este fenómeno meteorológico. Ahora bien, en Zaragoza no estamos acostumbrados a que nieve ni mucho menos de una forma copiosa.

Filomena causó una gran cantidad de problemas, pero no es menos cierto que fue un día de felicidad extrema para pequeños y mayores, para gente que apenas ha visto la nieve y para personas que vivieron un fenómeno único, uno que acontece en la capital del Ebro una vez cada ciento al viento.

Y ahora han llegado a España las borrascas Fien y Gérard. En realidad son la misma, es una cuestión de la elección de nombre por parte de Francia, que es uno de los cinco países que establecen los nombres de las borrascas y temporales. Van por orden alfabético y, simplemente, ha habido un salto de casilla.

El caso es que mucha gente saber si va a nevar en Zaragoza. En la provincia de Huesca y en zonas con cierta altitud de la provincia de Zaragoza la respuesta es que sí. De hecho, ya está habiendo muchos problemas en las carreteras. A Teruel también va a llegar, ¿pero a Zaragoza?

Este lunes no va a nevar en Zaragoza y el martes, debido principalmente al cierzo, las temperaturas van a bajar y la probabilidad de precipitación oscila entre el 90% de las primeras horas del día y el 10% de las últimas. Ahora bien, no será suficiente para que nieve, ya que la cota, como mucho, se pondrá en 600 metros.

El momento clave va a ser la madrugada del martes al miércoles. Ese será el instante en el que, si ha de nevar, lo hará, ya que la cota de nieve bajará, según la AEMET, hasta los 400 metros. Contando con la altitud de Zaragoza no debería ser suficiente, pero sí que pueden caer algunos copos. Ahora bien, que nadie se espere una Filomena 2.0.

16/01 12:01 #AEMET #FMA nivel naranja por viento y/o nevadas y/o costeros para mañana en 25 provincias . Imagen en vigor a las 12:01 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/3ce1BF7jDj https://t.co/aNmBpbWjzC — AEMET (@AEMET_Esp) 16 de enero de 2023

Lo mismo puede suceder en la madrugada del miércoles al jueves, cuando se repetirá la situación. Puede nevar porque las temperaturas serán frías, pero quizá no sean lo suficiente. En estos momentos la AEMET no tiene la cota de nieve establecida, por lo que habrá que esperar unas horas para afinar la predicción.

A partir de ahí queda el fin de semana, cuando las temperaturas marcarán mínimas bajo cero, pero no se esperan precipitaciones, por lo que una de las dos condiciones no se va a cumplir y, por tanto, no nevará-