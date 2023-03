Vandalizan dos veces en una semana el nuevo Rincón Violeta de Parque Goya, en Zaragoza

Hace tan solo una semana que en en el barrio de Parque Goya en Zaragoza inauguraron el denominado Rincón Violeta para la Igualdad y la Diversidad. Y en estos pocos días ya ha sido vandalizado en dos ocasiones, lo que hace sospechar a los vecinos del la zona que no se trata de algo casual, sino que tiene una intención "ideológica detrás". Este espacio, situado en el parque de los Tapices, ha sido conformado por los niños y mayores que habitan las calles aledañas y ha sido impulsado por la asamblea de mujeres de la asociación de vecinos de Parque Goya en colaboración con la junta de distrito, que preside Fernando Rivarés.

El rincón cuenta con varias intervenciones artísticas, carteles con frases, señales y pintadas que abogan por la igualdad. Fue inaugurado el pasado 7 de marzo, como previa al Día Internacional de la Mujer, en un acto que contó con la presencia de numerosos vecinos del barrio y que fue amadrinado por la actriz aragonesa Marisol Aznar.

Los elementos allí colocados, como unas piedras pintadas con mensajes, una puerta hecha con patchwork, bancos pintados, fueron elaborados por los alumnos de los colegios de la zona. También se decoraron las vallas metálicas que rodean el entorno y se pusieron frases pedagógicas de mujeres "para concienciar en la necesidad de una sociedad basada en el respeto a las personas" y se colocó un árbol de hierro en el que se cuelgan deseos y se recuerda a las víctimas de la violencia machista. La iniciativa partió de la asamblea de mujeres de Parque Goya y, mediante un convenio de colaboración, la junta de distrito aportó 3.600 euros de financiación para hacer posible esta actuación, que pretende servir "de espacio de reflexión y encuentro vecinal en torno a la igualdad y al feminismo de forma transversal".

Pero parece que hay zaragozanos que no están de acuerdo con este mensaje de igualdad. Fue el pasado sábado, cuatro días después de la inauguración del espacio, cuando se vandalizó el Rincón Violeta por primera vez. "Arrancaron los carteles y los arrasaron. También quemaron la puerta violeta hecha de textiles", recuerda el presidente de la junta de distrito, Fernando Rivarés, que es también concejal y candidato de Podemos a la Alcaldía de Zaragoza.

El domingo, los propios vecinos del barrio acudieron al lugar para reponer las piezas destrozadas. "Pero claro, lo que hemos puesto ahora no es lo mismo que habían hecho los alumnos de los colegios", cuenta Eva Ramos, de la asamblea de mujeres de la asociación de vecinos de Parque Goya.

Así, se volvieron a pegar a un muro unas piedras pintadas que habían sido arrancadas y los carteles se habían repuesto cuando la semana comenzó. Pero el martes el conjunto apareció, otra vez, vandalizado. Tan solo una semana después de su inauguración. Las señales estaban de nuevo en el suelo y el fuego destrozó algunos elementos. "No nos vamos a rendir. Vamos a seguir reparándolo tantas veces como lo destrocen. Aunque nos den mucho trabajo", afirma Ramos.

Sobre los culpables, las asociaciones del barrio prefieren no señalar a nadie. Pero tienen claro que no se trata de una casualidad. "Es intencionado, aunque no nos cabe en la cabeza quien puede estar en contra de la igualdad hoy en día", lamenta Eva Ramos. "No es solo vandalismo. Son ataques dirigidos ideológicamente", apunta Rivarés, que recuerda que el monumento a las 13 Rosas que se inauguró siendo él responsable de Cultura del Gobierno de ZeC ha sido atacado ya en siete ocasiones.

Este espacio está pensado también para funcionar como un "lugar de encuentro" todos los días del año que se celebren cuestiones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, como el 22 de febrero (Día de la Igualdad Salarial); el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres); el 11 de octubre (Día Internacional de la Niña); el 19 de octubre (Día contra el Cáncer de Mama); y el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), entre otras muchas efemérides. Pero a pesar de haber sido inaugurado hace tan solo una semana, este rincón se había convertido ya en un lugar de paso para los vecinos.

"Muchos niños de los colegios acudían a pasear con sus padres para enseñarles lo que habían hecho. Y los mayores de la residencia, cuando recibían visitas, también han salido a visitar el Rincón Violeta. Es una pena lo que han hecho", lamenta Ramos refiriéndose a la vandalización.

Los 3.600 euros aportados por la junta de distrito iban a servir también para sufragar la organización de las actividades que van a tener lugar en este Rincón Violeta. Pero ahora, con el coste de las reparaciones a las que obliga la vandalización del espacio, el presupuesto se va mermando. "Pero vamos a rehacer las veces que haga falta", advierte Rivarés.