El Mercado Central de Zaragoza protagonizará el cupón de la ONCE del martes, 27 de septiembre, perteneciente a la serie Este es tu mercado. Cinco millones de cupones difundirán la imagen de este edificio que va a cumplir tres años de su remodelación y por el que cada año pasan más de dos millones de personas, convirtiéndolo en uno de los referentes turísticos de la ciudad. Las encargadas de presentar este nuevo cupón han sido la consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, y la delegada territorial de la ONCE, Raquel Pérez Valcárcel, junto a José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE y Fernando Benito, gerente del Mercado Central de Zaragoza.

El protagonismo de la lonja zaragozana se enmarca dentro de la serie ‘Este es tu mercado’ impulsada desde la ONCE. Así, con esta propuesta se quiere apoyar a este tipo de espacios comerciales cercanos al público, especialmente en tiempos de crisis, en los que la compra cercana es apreciada por los consumidores. A falta de unos meses para que el Mercado Central cumpla tres años tras su reapertura, iniciativas de promoción como el hecho de ser protagonista de un cupón de la ONCE, suponen otra línea de promoción para este espacio por el que cada año pasan más de dos millones de personas, y que ya se ha convertido en otro referente turístico más para la ciudad. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados. Historia Mercado Central El Mercado Central de Zaragoza fue diseñado en 1895 por el arquitecto aragonés Félix Navarro Pérez con el objetivo de sustituir al tradicional que se realizaba al aire libre en la antigua plaza del mercado. Lo encargó la Sociedad Nuevo Mercado de Zaragoza y en 1903 terminaron los trabajos. Es monumento histórico nacional desde el año 1978, y Bien de Interés Cultural desde 1982. El edificio, de planta rectangular, tiene estructura de hierro y un diseño funcional y armonioso. Toda la estructura descansa sobre un semisótano que servía de almacén y que al exterior presenta la imagen de un zócalo, y que todavía sigue teniendo la misma función. El Mercado Central es uno de los pocos ejemplos que quedan de lonjas modernistas de principios del siglo XX de la arquitectura española. En su diseño combina la piedra y la arquitectura del hierro y de cristal. Las portadas presentan elementos neoclásicos, como galerías de arcos, y alegorías de la agricultura, la caza, la pesca y el transporte. Los capiteles de las columnas de hierro tienen formas originales, como cestitos, hojas de acanto, palmas neoclásicas y frutas en racimo.