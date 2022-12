La oposición reprocha al cuatripartito sus formas al pasar "la apisonadora"

El pleno de las Cortes de Aragón que aprobará este jueves las cuentas de la comunidad para el año 2023 con los votos a favor del cuatripartito (PSOE, Podemos, PAR, CHA) ha comenzado con las cuatro fuerzas de la oposición (PP, Cs, Vox e IU) defendiendo las enmiendas y los votos particulares al articulado del proyecto de ley de Presupuestos. En sus intervenciones han explicado su "no" en diferentes modos pero parecido fondo, muy críticos con la postura de los socios de Gobierno por "no buscar el consenso" y "pasar la apisonadora" al no aceptar apenas enmiendas del resto de grupos parlamentarios, solo ocho de las más de mil presentadas.

Ha arrancado José Luis Saz, de Cs, anunciando su "no" a un presupuesto en el que no ha habido consenso. "El rodillo del cuatripartito se ha convertido en una apisonadora. Solo han aceptado 4 de las 158 enmiendas que hemos presentado. Echamos en falta más consenso", ha dicho el diputado naranja, al que ha seguido en una línea parecida Mamen Susín: "Rechazamos el presupuesto porque sigue incrementando impuestos, deteriorando servicios y no da respuestas a los aragoneses. Son el reflejo de la política lambanista, basada en el anuncio que no se cumple".

La diputada de Vox Marta Fernández ha señalado su preocupación por que "ningún partido plantee, y más en la coyuntura actual, una bajada del gasto". La propuesta de Vox "está a años luz" de la del resto de los partidos políticos. "Consiste no solo en bajar los impuestos, sino también bajar los gastos, principalmente reducir el gasto político improductivo e ideológico y el gasto ineficiente de la administración. No hemos visto nada de ello en este presupuesto. Y lejos de bajar el gasto, lo incrementan», ha afirmado.

Por su parte, Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida, ha reprochado los claros incumplimientos que ha tenido el Gobierno desde 2019. Más allá de responsabilizar únicamente al presidente, Javier Lambán, ha querido señalar "a las cuatro formaciones" que forman parte del Ejecutivo.

La más incisiva ha sido Mamen Susín, quien ha afirmado que, pese a tener el presupuesto más alto de la historia, "los aragoneses seguirán siendo los españoles que más impuestos pagan, los que más tiempo deben esperar para ser operados o para una visita al especialista. Nuestros hijos seguirán recibiendo una enseñanza de peor calidad y perdiendo puestos en el informe Pisa, tendremos las peores carreteras de España y el Gobierno seguirá deteriorando los servicios públicos. Además, nos va a intervenir el Ministerio de Hacienda por no pagar a los proveedores y seguiremos sin saber qué hace Lambán con el dinero de todos los aragoneses”.

Este presupuesto, ha proseguido, "dice una cosa en el papel y acabará haciendo la contraria, recoge promesas y compromisos que acabarán pagando los aragoneses", como "esos 200 euros anunciados por Lambán para las familias más vulnerables pero que ahora rechazan en una enmienda del PP para pagarlos ya en el mes de enero".

"Decimos no a un presupuesto ‘lambanista’, decimos no a la soberbia, no a la falta de respeto, no a las promesas vacías, no a la incapacidad de gestionar, no a las hipotecas futuras y a las falsedades, no al infierno fiscal y no a la renuncia de la defensa de los intereses generales de los aragoneses en beneficio de la defensa del PSOE de Sánchez y Lambán”, ha concluido la portavoz popular de Hacienda en su primera intervención en el hemiciclo en una jornada que se prevé muy larga y que, tras concluir el debate del articulado, ha comenzado el de las secciones a las que se mantienen votos particulares y enmiendas.