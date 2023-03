Shakira ha acuñado la frase 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan' en su hit mundial con Bizarrap, una declaración de intenciones que, al menos en la parte económica, sigue lejos de hacerse realidad en altas esferas de las empresas de Aragón. Los rostros femeninos tienen todavía una tímida presencia en los órganos de gobierno de las grandes corporaciones. Son pocas las excepciones que escapan a esta regla, lo que pone de manifiesto el largo y espinoso camino que todavía queda por recorrer para alcanzar parámetros de igualdad en el mundo de los negocios. No es una sorpresa porque la alargada sombra del machismo estructural lo impregna todo en la sociedad y cambiar las tornas no es una tarea sencilla. Aunque cualquier tiempo pasado fue peor en este capítulo de gobierno corporativo, donde hasta hace unas décadas la participación de ellas era aún más residual.

No hay un registro oficial al que se pueda recurrir para conocer con detalle y precisión la composición por género en los órganos de decisión de las empresas de mayor tamaño que hay en la comunidad autónoma. Pero según la información recopilada y facilitada a este diario por una muestra destacada de grupos corporativos de mayor tamaño, prácticamente ninguno alcanzaría un 40% de mujeres en sus puestos de alta dirección o gobierno. Por lo tanto, casi todos tendrían que hacer cambios si ve la luz la Ley de Representación Paritaria, una norma anunciada el sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que establece dicho porcentaje de participación femenina en las cúpulas de grandes sociedades. Aragón da una respuesta masiva en defensa del papel de la mujer en el 8M Aragón no sale bien parado en la foto sobre el equilibrio entre hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas. Al cierre de 2022, tiene una participación femenina del 22,2% en cargos societarios de las firmas mercantiles, un porcentaje una décima inferior respecto al año anterior (22,3%) y tres décimas por debajo de la proporción registrada en toda España (22,53%), según un estudio del Colegio de Registradores. En el caso de las sociedades cuyo objeto social abarca actividades jurídicas, arroja la tasa más baja del país, siendo además el único territorio que baja del 10%, con un 8,3%, según datos de esta misma entidad. En el conjunta de las empresas aragonesas, solo el 23,3% llegan al 40% de representación femenina en sus consejos de administración, según un estudio realizado por la consultora Informa D&B, compañía filial de Cesce. Este porcentaje de sociedades que cumplen lo establecido por la Ley de Igualdad no ha variado significativamente respecto al año anterior, cuando era del 23,6%, y se queda 1,3 puntos por debajo de la media nacional, que es del 24,6%. Ibercaja y el Grupo Jorge, entre los más cumplidores de Aragón, con tasas que rondan el 40% En la primera empresa de Aragón por volumen de negocio y empleo, la fábrica de coches de Stellantis en Figueruelas, las mujeres representan el 25% de la alta dirección y el 33% de los mandos intermedios, unos porcentajes que pueden parecer bajos y que son de los más altos dentro un sector muy masculinizado como es el de la industria. En el global de la plantilla, el número de mujeres se ha duplicado en ocho años, pasando de menso de 500 a más de un millar, lo que representa el 22% del total. En los puestos directivos de BSH Electrodomésticos España, la ratio femenina es del 31,72%. En lo que se refiere a su máximo órgano de gobierno, el comité de gerencia, uno de sus tres puestos lo ocupaba una mujer hasta hace seis meses, pero ahora son todos hombres ya que Claudia Ulrich ascendió en el escalafón del grupo a nivel europeo. En Saica, la multinacional aragonesa del papel, ellas ocupan el 22% de los asientos del consejo de administración y el 25% de los del comité de dirección. En Pikolin y el grupo Sesé, el porcentaje en sus cúpulas es del 14,3% (una sobre un total de siete miembros). Alliance Healthcare (antigua Safa), especializada en la distribución farmacéutica, tiene una mujer entre sus cinco puestos de directores, según el informe del Estado de Información No Financiera de 2020. El mayorista de productos informáticos Esprinet Ibérica, ubicado en Plaza, uno de los cinco puestos de su consejo (el 20%) lo ostenta una directiva, según el Balance de Sostenibilidad de la compañía de 2021. El grupo Samca no tiene ninguna mujer en el órgano que dirige sus designios, aunque desde la empresa matizan que si por algo destacan es por el empleo femenino que crean y la incorporación de mujeres al ámbito industrial, en muchos casos en puestos directivos en sus diferentes negocios. La presencia de directivas en las empresas de la comunidad autónoma se sitúa en el 22,2% Entre las grandes empresas aragonesas que cumplen en términos de igualdad en los consejos de administración se encuentra el Grupo Jorge, la primera compañía cárnica del sector porcino en España, que tiene un 40% de mujeres (dos de cinco). También destaca Ibercaja, que tras incorporar el pasado verano a tres nuevas consejeras a su máximo órgano de administración, se sitúa en una porcentaje del 36,4% (cuatro de las 11 plazas) y el 40% de los puestos no ejecutivos, en línea con los objetivos del banco. La paridad en las patronales y los sindicatos La presencia de las mujeres en los órganos de dirección y de gobierno de las organizaciones del mundo económico, empresarial y sindical de Aragón también, por lo general, minoritaria y, en algunas casos, insignificante. Los sindicatos son los que mejor parados salen en criterios de paridad, una proporción superior al 40% que se cumple en las ejecutivas regionales de dos de las principales centrales de la comunidad: CCOO (cuatro de nueve puestos) y CSIF tres de siete). UGT se sitúa en el 30% (tres de diez). Pero esa igualdad se da a medias en las federaciones sindicales. Entre las patronales, la situación es dispar. La CEOE Aragón está a la cola en representatividad femenina, con solo cuatro mujeres entre sus 25 puestos del comité ejecutivo. Cepyme Aragón, sin embargo, es un oasis de igualdad en el mundo empresarial: ellas ocupan el 47% de los asientos de su máximo órgano de gobierno y cinco de las nueve presidencias. La asociación Directivas de Aragón rechaza fijar cuotas por obligación La futura Ley de Representación Paritaria, que obligará a que haya un 40% mínimo de mujeres en los futuros gobiernos y en los consejos de administración de las grandes empresas, no convence a la asociación Directivas de Aragón. «Nunca hemos creído en las cuotas y siempre hemos defendido los méritos y el talento», asegura a este diario María Sasot, la presidente de este colectivo. «Es una medida que Europa ya había recogido por lo que la situación no cambiará mucho», apunta. «Somos más partidarias de las recomendaciones que de las obligaciones». María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón, considera que la normativa no afectaría apenas a las pymes, pero puso en valor su apuesta por la paridad en esta patronal cuando asumió el liderazgo. «Si una mujer ve cómo otra ha ascendido a este tipo de cargos de responsabilidad puede ver un reflejo en el que auparse», señala. «En los puestos de decisión deben estar también las mujeres. Es una tendencia que no va a parar. Debemos darnos cuenta de la importancia de estar en las grandes decisiones, para que no decidan por nosotras», concluyó. sergio h. valgañón