Como cada año, Caspe da su bienvenida a las esperadas Fiestas de San Roque. Tras dar otra vuelta al Sol, cinco días de fiesta (que se suman a los festejos previos) amenizarán a los caspolinos entre el 12 y el 16 de agosto. Serán las primeras celebraciones en este mes estival para Ana Mª Jarque, nueva alcaldesa de la localidad, que asegura que las afronta “con mucha ilusión y emoción pero, sobre todo, con responsabilidad. Como peñista no solo las he disfrutado sino que he participado activamente en la organización”.

Caspe ha podido calentar motores los días previos al chupinazo del 12 de agosto. Ya desde finales de julio y comienzos del nuevo mes, los vecinos han podido disfrutar de múltiples actos musicales, como rondallas, mariachis o sesiones de DJs; concursos de pesca y labranza; o eventos deportivos relacionados con el mundo del ciclismo y el fútbol. Además, el pasado fin de semana, a modo de preludio festivo, se han intensificado las actividades, destacando el acto institucional del pregón de fiestas, a cargo de la Peña El Chaleco, la imposición de bandas a las caspolinas mayores e infantiles y caspolinos séniors, seguido de la tradicional verbena del barrio de San Roque. Los festejos mayores, sin embargo, comenzarán mañana con el esperado chupinazo que convoca a vecinos y visitantes frente al Ayuntamiento. En esta ocasión, lo harán acompañados del grupo Trío Royal, que invitará a los asistentes a entonar una versión musical preparada para dar la bienvenida a las fiestas. Por la tarde, la concentración de peñas iniciará el recorrido hasta la Plaza de San Roque, donde la Peña Extorsión colocará el cachirulo al santo y se iniciará el recorrido de apertura de peñas, que finalizará con una fiesta a cargo del DJ Marc Groove, en la calle Conde Guadalhorce. Otro de los momentos más tradicionales del programa será la Ofrenda de Flores en honor a la Asunción , con la asistencia de los caspolinos y caspolinas de honor, pregoneros y corporación que irá amenizada por rondallas y seguida de una misa baturra en la Colegiata Santa María la Mayor. Tampoco faltarán las carrozas, que desfilarán por las calles la tarde del día 14 a ritmo de charanga. Como cada año, la expectación llega todos los días a partir de las 12 de la noche, pólvora y fuego se adueñan de las calles, los protagonistas son los llamados Toros de Fuego, espectáculo pirotécnico, cuyos portadores son los miembros de la peña La Oficina. Por otra parte, Interpeñas Caspe organiza originales concursos como el Master del Porrón, Lanzamiento del Piñuelo, la Calzoncillada o diferentes eventos musicales. Además, se celebrarán las clásicas vaquillas matinales, acompañadas de espectáculos de tarde, entre los que encontraremos el clásico Grand Prix. La guinda musical la pondrán los conciertos que, a partir de 1 de la madrugada en el Pabellón Municipal, traen en cartel al mítico grupo Camela el primer día de fiestas. La madrugada del 13 de agosto, Ariel Rot, exguitarrista de Tequila, celebrará su cuarto de siglo en solitario. Y, por último, la banda de pop madrileña La La Love You, autora de temas como El Fin del Mundo, pondrá a bailar a caspolinos y visitantes la noche del 14 de agosto. Por otro lado, el día 15, el grupo Hey! Pachucos se encargará de versionar canciones míticas. Además de ellos, charangas y discomóviles mantendrán el ritmo musical hasta el último minuto. Durante cinco intensos días, el programa local se llenará de actividades de lo más variadas. El día 14, la Asociación de Agricultores y Ganaderos y la Cooperativa San Lamberto organizarán el Día del Agricultor. También, se sucederán campeonatos de ajedrez, gigantes y cabezudos, partidos de fútbol y torneos. Las fiestas finalizarán el día 16, que dedicará un pasacalles, la ofrenda de frutos y la misa baturra en honor al patrón San Roque. Tras una jornada con múltiples actos, entre ellos, una batucada y un bingo musical, un castillo de fuegos artificiales, la espectacular tronada final de fiestas y la concentración de peñas para la retirada del cachirulo a San Roque completarán el epílogo festivo, sucedido, finalmente, por una fiesta de DJ’s en la plaza.