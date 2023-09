Ha amanecido despejado y casi con calor en este día en el que se regresa a las aulas en el CEIP María Zambrano, pero los alumnos han acudido con paraguas en señal de protesta por la "inseguridad" que las familias sienten por las medidas "insuficientes" que se han tomado, del mismo modo que varios centenares de vecinos se manifestaron ayer por el Tercer Cinturón.

"Mira, mamá, ¡el cole está arreglado!", decía el hijo de Beatriz Gracia, una vecina de Parque Venecia a quien se le caía una lágrima. "Está feliz porque vuelve al 'cole', pero es un regreso muy duro. Estamos preocupados y en cuanto llueva se tendrá que quedar con los abuelos. Ese muro no es suficiente, y no habido otra riada para comprobar que no entre el agua", comentaba Gracia.

Algunos niños incluso han acudido con pancartas para luchar "por un 'cole' seguro". Esos son los concienciados, los más mayores, porque otros padres han optado por no decirles nada para evitar su preocupación. "Si tienen que regresar con la incertidumbre que tenemos nosotros, no me quiero imaginar...", explicaba Adrián Rodríguez.