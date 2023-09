A las puertas del colegio María Zambrano, que hace dos meses fue arrasado por una riada a causa de la gran tormenta que asoló el tercer cinturón y Parque Venecia, David Domingo y Edurne Pina tienen el rostro serio ante una disyuntiva: ¿llevar o no llevar a su hijo de cuatro años al aula cuyas mesas fueron arrastradas por un barrizal de agua y tierra el 6 de julio? "Los niños no están seguros y nosotros todo preocupados. No tenemos claro si traer mañana a nuestro hijo. Si amanece nublado, si se echa a llover, vendremos a sacarlos del colegio", dice la pareja, vecina del barrio, justo antes de sumarse a la manifestación que ha recorrido las calles del barrio para reclamar soluciones urgentes y dignas para un regreso a las aulas segura. Porque los niños han de volver al colegio mañana.

Varios centenares de vecinos, padres, madres y miembros de asociaciones vecinales han acompañado a la pareja este miércoles por la tarde en una marcha en la que se ha pedido de forma unánime la reubicación del centro "por la seguridad de los niños", así como otras consignas en pos de certidumbres en el barrio donde se ubica el Barranco de la Muerte, un cauce natural donde confluyen las avenidas de las tormentas. "Las medidas con las que van a abrir el centro no nos convencen. Solo han levantado un muro, pero ni han construido el cauce seco para desviar el cauce ni han monitorizado el caudal de las avenidas", explicaba Pina, por lo que pide que "a medio plazo" se proceda con la reubicación del centro. Del mismo modo lo reclamaba Celia Barrio, una de las represetantes del AMPA Claros del Bosque: "Creemos que el inicio del curso no reúne las condiciones de seguridad suficientes. Ni conocemos el plan de prevención ni se han terminado las obras. Estamos jugando a la lotería". "Ni conocemos el plan de prevención ni se han terminado las obras. Estamos jugando a la lotería" Algunas familias han optado por cambiar a sus hijos de centro, una situación que al menos 23 alumnos han sufrido, a falta de conocer los cambios de última hora. Pero no es algo sencillo. "Nosotros nos lo hemos planteado, pero estamos ya fuera de plazo y nos meterán donde haya huecos. Somos vecinos de Parque Venecia y nos pueden mandar al Actur mientras el pequeño está en la guardería y no podemos contar con los abuelos, así que no lo tenemos fácil", señalaba Sara Naser. "Es que vamos a vivir en tensión constante. En cuanto escuchemos que hay tormentas o que hay una alerta amarilla como aquel día vamos a tener que buscar soluciones", decía la madre de Lara, que "ya es consciente de todo" y pregunta: "¿Mamá, si se inunda el colegio qué tengo que hacer?". Esas soluciones de las que habla Naser son un "plan B" ya elaborado para los padres que tienen que llevar sí o sí a su hijo al colegio por motivos laborales. "En el momento en el que salga nublado y con posibilidad de tormenta, los dejaremos con los abuelos", explicaban Cristina Torra y Beatriz, que viven con "preocupación" el hecho de que se pueda repetir una avenida de agua que emule las imágenes de mesas arrastradas pero con niños de entre tres y ocho años dentro del colegio. Sin ‘salvavidas’ dos meses después de la gran tormenta Entre los asistentes a las marchas, con pancartas y carteles-protesta en sus manos, multitud de niños alumnos del centro también han clamado por laseguridad en las aulas. "Yo quiero volver a mi 'cole', pero quiero que sea seguro", decía una jovencísima Elena Asensio, que lleva ya unas cuantas manifestaciones en la mochila. "Son la primera promoción del centro y ahora van a segundo de Primaria. Les tocó hacer infantil en los barracones y ahora, cuando por fin iban a tener su clase propia, ocurre esto", explicaba su madre. No han sido los padres de los alumnos los únicos asistentes a la marcha. Miembros de las asociaciones de vecinos de Parque Venecia, Torrero y La Paz se han desplazado hasta las inmediaciones del CEIP María Zambrano para sumarse a la causa. "La primera reivindicación es construir un colegio nuevo en otra ubicación. Está claro, desde el minuto uno de la riada, que el colegio no puede estar en el barranco. Es el sentir general de la gente. Los padres y madres no van a ir con tranquilidad mañana al colegio y si hay previsión de tormentas nadie vendrá al colegio", expresaba José Antonio Andrés, presidente de la Asociación Vecinal Somos Parque Venecia. También se dejaron ver varias caras conocidas de la política municipal, como la concejala de Zaragoza en Común (ZeC) Elena Tomás, el líder de Vox en el consistorio, Julio Calvo, o el candidato a la Alcaldía de CHA en las pasadas elecciones, Chuaquín Bernal. El informe del Colegio de Geógrafos Un nuevo informe, en este caso elaborado por el Colegio de Geógrafos de Aragón, avala la tesis defendida por las familias para pedir la reubicación del CEIP María Zambrano. En su estudio, sufragado por varias familias del centro, el órgano colegiado valora "negativamente las medidas técnicas de defensa propuestas hasta la fecha por las administraciones públicas dado que no garantizan la seguridad ni de bienes ni de personas amenazadas". Según el informe, ni el muro de contención de al menos 1,20 metros de altura, ni ampliar la sección del aliviadero a 1,8 metros, ni el cauce seco desde el colegio hasta la Z-30 ni las medidas de vigilancia conforman un paquete de medidas suficiente para garantizar la seguridad o proteger una infraestructura en riesgo muy alto por avenida torrencial. Entre otras cuestiones, el colegio denuncia que se ha "obviado" la valoración de la carga de sedimento transportado, la infraestructura arrancada y el área comercial impermeabilizada dentro de la zona de estudio y que tampoco se ha tenido en cuenta el alcance en extensión y dimensión de la avenida torrencial en el tramo anterior al CEIP María Zambrano. Tampoco se valora, dicen los vecinos, la realización de obras de defensa en el tramo medio y alto del Barranco de la Muerte. Los geógrafos instan a "eliminar cualquier equipamiento ubicado en cauce del flujo preferente del Barranco de la muerte dado el periodo de retorno de precipitación intensa diaria inferior a 20 años", de lo que se infiere que el centro educativo tendría que ser reubicado. Además, considera que es "obligatorio, urgente e inequívoco" realizar "un estudio de riesgo por avenidas extremas para el Barranco de la Muerte "teniendo en cuenta todos los elementos físicos y antrópicos existentes usando la metodología realizada y testada".