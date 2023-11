¿Cómo han sido los primeros meses como alcalde de Tarazona?

Me he sentido muy bien acogido incluso con el problema que hemos tenido del agua, siendo una cuestión sensible. En la mayoría de los casos me he encontrado con la comprensión y la paciencia por parte de los vecinos de lo que hacíamos para intentar resolverlo. La agenda se complica cuando hay que compatibilizar trabajo y viajes, pero hasta ahora se lleva con cierta holgura.

¿Cuáles son las líneas de actuación en esta legislatura?

Uno de los retos es desbloquear el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que lleva 20 años atascado. Hay unos terrenos de la antigua fábrica textil en el centro de la ciudad que no permiten que se desarrolle el plan.