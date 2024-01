La comisión de investigación de las renovables en las Cortes de Aragón se ha constituido este miércoles con el portavoz del PP, Fernando Ledesma, como coordinador de la misma, y con los participantes de todos los grupos parlamentarios decidiendo cuál será la organización de este órgano. Una de las cuestiones principales es que, a partir de la semana que viene, los grupos políticos ya podrán peresentar sus peticiones de comparecientes para ofrecer información en la investigación.

El coordinador de la comisión ha comparecido tras la constitución de la misma y ha aclarado que con ella se busca que "si se ha producido alguna mala actuación, conocer las causas y fijar unas reglas al Gobierno para que todos los actores del mundo de las renovables jueguen el partido con las mismas reglas, y que aprendamos de lo anterior qué ha funcionado bien y qué ha funcionado mal". "O qué límites se han traspasado, si es el caso. Esta iniciativa surge por informaciones en determinados medios de comunicación y es nuestra obligación poner transparencia en un sector económico que es esencial para nuestra comunidad autónoma", ha defendido Ledesma.

Por otro lado, aunque no es el objetivo principal, ha destacado que "si de los trabajos de la comisión se derivan hechos que pudieran ser constitutivos de delito, esta comisión tendría la obligación de ir a la Fiscalía".

"Pero el objetivo no es ir a buscar eso, sino aclarar qué ha pasado, qué condicionantes había para tomar las decisiones que se tomaron y fijar unas reglas para que no se vuelvan a repetir si se concluye que no se actuó correctamente. Pero esta comisión de investigación no es el ministerio fiscal", ha insistido.