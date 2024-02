Omar Bielsa, creador de contenido zaragozano, ya acumula más de 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram (omar_homedecor), en la que ofrece consejos y tutoriales sobre bricolaje basados en el ahora llamado Do it yourself (Hágalo usted mismo).

¿Qué le impulsó a crear un canal de bricolaje y decoración en redes sociales?

Por un lado, a mi madre ya le gustaba la decoración, siempre anda cambiando las cosas en casa, y de ahí supongo que me viene a mí. Siempre estaba redecorando y cambiando cosas, hasta que un día te preguntas, ¿y si me lo hiciera yo? No soy profesional del bricolaje, pero le pongo muchas ganas, y a base de prueba-error, algo vas aprendiendo. Y con ese espíritu, casi coincidiendo con la pandemia abrí el canal, para entretenerme y en cierta forma como terapia, porque con el covid perdimos a los padres de mi pareja Sonia, fue muy duro. Al ver que tenía aceptación y se creaba una comunidad muy buena de gente, me animé y el proyecto fue creciendo.

¿Esperaba llegar a los 404.000 seguidores que tiene y vivir de esto?

Para nada, estoy superagradecido. Tengo 400.000 en Instagram, 40.000 en YouTube y 80.000 en solo un año en TikTok, en un proyecto que empezó como un hobby. Al principio lo compaginaba con mi trabajo como cocinero, pero me echaron y justo el canal estaba creciendo, pero tenía como la mitad de seguidores que ahora; lo hablé con mi pareja y me lancé a la piscina, y desde hace un año y pico ya me dedico por completo a él, con vídeos más profesionales. Hay que aclarar que de las propias redes no es fácil vivir, pero poniendo ganas y todo el cariño diario al final hay marcas que confían en ti para llevar su producto a una gran comunidad para hacer publicidad. Yo hago cada colaboración y cada vídeo con la ilusión del primero, es un sueño vivir de lo que te gusta.

¿La pandemia le ayudó a aficionar a la gente al bricolaje?

Es verdad que pegó fuerte, los primeros fines de semana ibas a cualquier centro de bricolaje y era una locura la de gente que había. Pero en mi caso la verdad es que el crecimiento ha llegado tiempo después, tengo una comunidad muy fuerte y genial. Ha habido algún vídeo que se ha hecho viral, como uno con tres ideas para hacer un cabecero de cama barato, o los resúmenes del año, pero de verdad creo que la base es la constancia. El bricolaje funciona porque cubre una necesidad, te permite transformar tu casa por muy poco dinero.

¿De dónde saca las ideas para los vídeos?

Como casi todos los que nos dedicamos a esto, paso muchas horas viendo redes, coges inspiración o piensas cómo darle la vuelta a las cosas. Pero sobre todo, y más al principio, lo que hacía era pensar cómo reformar mi casa, porque es muy pequeña y tengo que aprovechar el espacio. Por ejemplo, tenía dos puertas muy cerca una de la otra que no me gustaban, e instalé un raíl para hacer una sola, corredera. O aproveché un hueco de un armario para poner una estantería... Son ideas que al principio pueden parecer extrañas, pero hay que atreverse.

¿Le queda casa para seguir haciendo pruebas o tendrá que mudarse?

(Ríe) Ojalá me pueda cambiar. Es cierto que trabajo creando contenido en mi propia casa, por lo que tengo que estar rotando para seguir dando ideas y consejos a mi comunidad, porque pese a lo que pueda parecer mi casa tiene unos 60 metros cuadrados. Pero con ganas, ideas y un poco de bricolaje puedes hacer grandes cosas. Mi consejo es, ¡atrévete! Tu casa es tu lienzo.