Los días pasan, pero el empeño por ser escuchados de los agricultores no cesa. Al contrario, los trabajadores del campo aragoneses tienen claro que la única forma de conseguir alguno de los objetivos que persiguen con sus protestas es "molestando a los de arriba". Ese es el sentir general de los manifestantes y el de José Manuel Martínez en particular, que, mientras la N-330 permanece cortada a la altura de la entrada a Zaragoza por el barrio de Valdespartera.

Entre una hilera de cientos de tractores, el agricultor de La Muela representa el hartazgo que vive el sector a la perfección. Lejos de mostrarse eufórico por la protesta, Martínez se encuentra resignado. "Hoy, bueno, tampoco podríamos haber hecho mucho porque está lloviendo, pero nosotros preferiríamos estar trabajando. La cuestión es que no nos dejan. No lo podemos hacer con unas condiciones dignas", subraya el aragonés.

Eso sí, lejos de rendirse, el agricultor afirma que sus actuaciones van para largo. "Yo a esto no le veo un punto final", incide. Justo en la entrada a Zaragoza, Martínez asegura que la intención de los agricultores del Valle del Jalón es entrar "hasta donde nos dejen", aunque la policía no está por la labor de que lleguen al centro de la capital aragonesa.

Contra el ecologismo

El de La Muela no solo protesta por él y por sus compañeros, sino por los que vendrán y por el futuro de una profesión a la que se está "martirizando". "Yo tengo un hijo de 22 años que trabaja en el campo y no se va a poder jubilar de esto al paso que vamos", lamenta Martínez. "Si siguen con las normas de las ecogilipolleces..seguro que no", añade.

En la misma línea se manifiestan dos de sus compañeros, Gerardo y Víctor, los que, de todas las quejas que están haciendo estos días los agricultores, destacan la inseguridad en el campo. "Haces una inversión millonaria y te levantas cada día pensando en que no haya pasado nada malo. A veces parece que jugamos a la lotería y rezas para que todo salga bien", relatan.