Bichara Khader: "Gaza seguirá siendo un trauma durante muchas generaciones"

La vida de Bichara Khader (Zababdeh, Palestina, 1944) ha estado marcada por la lucha por la paz. Especialista en el mundo árabe contemporáneo, el docente emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) imparte una conferencia sobre el contexto palestino esta viernes, a partir de las 19.00 horas, en el centro Pignatelli. Antes, atiende a este diario para hablar sobre la masacre de Gaza, las connotaciones históricas que rodean a Hamás e incluso para analizar el discurso que se esconde tras acciones como la del vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco.

Usted ha vivido desde la distancia un conflicto que no empezó el 7 de octubre, sino que viene de hace más de 75 años…

Cuando nací, en 1944, no existía Israel. Esta última ofensiva la estoy viviendo con consternación y asombro, sobre todo por la amplitud de la ofensiva para destruir Gaza y el uso de la hambruna como arma de guerra. Pero la consternación no solo es por lo que hace Israel, sino también por lo que Occidente le permite hacer. Tengo amigos que han perdido a 40 o 50 miembros de su familia. Las heridas físicas se pueden curar, pero las de la memoria no, y esto seguirá siendo un trauma durante muchas generaciones.

A usted también le tocó de cerca, cuando el Mossad (servicio secreto israelí) asesinó a su hermano Naïm, primer representante de la OLP en Bruselas, en 1981.

Cada familia palestina puede contarte una familia triste. En Bélgica, yo opté por una carrera académica, mientras que mi hermano, doctor en Derecho, optó por una carrera política. Era una figura carismática y muy querida, con un trabajo magnífico en la Comunidad Europea. Fue una pérdida enorme, y sigue siendo un trauma importante. Todas las familias palestinas hemos sufrido pérdidas de esta magnitud.

¿Se sienten abandonados, teniendo en cuenta la reacción occidental a otras invasiones como la rusa en Ucrania?

Gaza ha revelado la verdadera naturaleza del Estado de Israel, que continúa ocupando nuestro territorio e instalando asentamientos que lo fragmentan más, acosando a diario a los palestinos. No hay que olvidar la 'nakba' silenciosa que se produce en Cisjordania. Es un Estado cada vez más radical, con el apoyo de EEUU, que lo protege con el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, y con la complicidad de la Unión Europea, que ha impuesto 13 paquetes de sanciones a Rusia porque considera que la ocupación del este de Ucrania es ilegal. Y tienen razón, pero Israel está ocupando Palestina desde 1967, vulnerando el derecho internacional y humanitario.

En los últimos tiempos, las relaciones de algunos Estados árabes (Marruecos, Arabia Saudí…) están yendo hacia la normalización de Israel, pese a que el pueblo árabe sigue apoyando firmemente la causa palestina. ¿Están los árabes más distanciados que nunca de sus gobiernos?

Los palestinos se sienten un poco abandonados por sus hermanos árabes, los Estados oficiales, con esta política de normalización que fue fomentada por Trump, un presidente que era más sionista que los propios sionistas. Ha querido marginar el problema palestino activando acuerdos con Bahréin o los Emiratos Árabes Unidos; con Marruecos, a cambio del Sáhara Occidental; con Sudán, a cambio de retirarlo de la lista de países que apoyan el terrorismo; etc. Esto es una contradicción total con el sentimiento popular, ya que los sondeos hablan de un 90% de rechazo a esta normalización, pero los Estados son sordos.

Hablemos del contexto que rodea a Hamás.

Hamás aparece en 1987, casi con una autorización del Estado de Israel. Era un modo de dividir el movimiento nacional palestino. Ganó las elecciones de 2006, pero nadie reconoció su victoria, ni los europeos, ni los americanos, ni Fatah. Entonces, tomó el control de Gaza, expulsó a los militantes de Fatah y creó un gobierno bis en Gaza. La paradoja es que hay dos gobiernos palestinos, pero no un Estado independiente. Con el tiempo, Hamás se ha radicalizado e Israel ha lanzado cuatro ofensivas (2008, 2011, 2014 y 2021) con una táctica llamada ‘cortar el césped’. Es decir, debilitar el movimiento pero dejarlo vivo. El propio Netanyahu reconoció en 2019 que había que mantener a Hamás, porque su existencia permite dividir el movimiento palestino, y ha permitido su financiación. El ataque de Hamás hay que contextualizarlo en el largo plazo, porque en el imaginario israelí la historia empieza el 7 de octubre, pero lleva desde 1948. Contextualizar no es justificar la violencia ni es antisemitismo, porque los palestinos también son un pueblo semita. Pero, como profesor de geopolítica, mi trabajo no es condenar, sino explicar el porqué de este ataque terrorífico, es decir, la contextualización histórica y las motivaciones inmediatas.

¿Cuáles son esas motivaciones?

Primerio, demostrar que Hamás no es un gobierno, sino un movimiento de resistencia. Segundo, acabar con los acuerdos de normalización, sobre todo con Arabia Saudí. Tercero, demostrar que Israel no es invencible. Y, por último, demostrar la debilidad de la Autoridad Nacional Palestina. Pero Israel también se ha radicalizado, con un gobierno liderado desde 2022 por Netanyahu que incluye ministros abiertamente racistas y fascistas, como señalan los propios judíos liberales de los Estados Unidos y Europa. De hecho, en las manifestaciones propalestinas siempre hay grupos de judíos que gritan ‘no en mi nombre’.

¿Qué soluciones ve más factibles? Hay quien habla de rescatar la idea de los dos Estados, quienes apuestan por un único Estado que agrupe a judíos y palestinos…

Lo veo muy difícil. Hay cuatro opciones: un Estado único, algo rechazado radicalmente por los sionistas, ya que acaba con su sueño de un Estado exclusivamente judío; un Estado de apartheid, donde Israel mantenga todos los derechos y siga ocupando a los palestinos, como sucedió en Sudáfrica, una posibilidad que rechazan la opinión internacional, los palestinos e incluso los judíos liberales; mientras que la tercera opción sería que Israel acabe por expulsar a todos los palestinos de Gaza y Cisjordania, con una purificación étnica por la que abogan algunos de sus ministros. Por último, está la solución de los dos Estados. Con la situación actual de Cisjordania, que está totalmente fragmentada, y de Gaza, es algo prácticamente imposible a nivel geográfico, pero la veo como la única opción que podría eventualmente salvar la situación.

Bichara Khader, minutos antes de la entrevista con este diario. / Jaime Galindo

Usted es un experto en el mundo árabe. El pasado miércoles, Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón, rompió un folleto del Ramadán y habló de dejar de nacionalizar a quienes vinieran de culturas islámicas. ¿Qué opina de esa islamofobia creciente que hay en Europa?

Ni existen religiones de la espada, ni existen religiones de paz. Todo depende de cómo se instrumentalizan. Hubo cristianos que produjeron las cruzadas, y otros impusieron la fe católica, muchas veces por la fuerza, durante el colonialismo. En el Islam hay varias corrientes, y no puedes analizar el caso de más de un billón de musulmanes a través del prisma del movimiento yihadista o de los flujos de inmigración ilegal. En Europa hay un proceso de radicalización, con el auge de movimientos xenófobos, que intentan criminalizar a cada musulmán, acusándolo de ser potencialmente un terrorista. Los musulmanes que viven en Estados Unidos, Reino Unido o Países Bajos los musulmanes están perfectamente integrados. Hay ministros, empresarios, periodistas... El discurso de odio revela la crisis cultural en Europa. Buscar enemigos para granjear votos en las elecciones es lamentable y revela, por un lado, pereza intelectual y, por otro, inconsistencia moral.

Huntington hablaba del choque de civilizaciones. ¿Teme que se pueda llegar a un conflicto?

No soy partidario de las tesis de Huntington, tienen poca relevancia científica. Simplemente, quiso decir a Occidente, tras la caída de la URSS, que no bajase la guardia y señaló otros enemigos. Una cultura de paz y tolerancia facilita la integración, muchas veces los musulmanes no se integran porque están señalados, aunque sean de tercera o cuarta generación. Aceptar al otro como un ciudadano de pleno derecho es la única forma de acabar con la cultura del odio y con la islamofobia. El ejemplo es el antisemitismo europeo del siglo XIX, que derivó en el Holocausto del XX. Se empieza con un discurso de odio y se puede acabar en un conflicto mayor.