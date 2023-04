Como cuando el velo del templo se rasgó en dos por la muerte de Cristo. En el momento en el que el reloj marcó las doce de la noche un toque de corneta dio el aviso de un sismo que se sintió ayer en siete pueblos del Bajo Aragón y muy especialmente en Andorra que fue este año el escaparate de todos los que forman la ruta salvo Calanda, que lo hará hoy a mediodía.

La plaza del Regallo y sus calles adyacentes del municipio andorrano se tiñeron de rojo y negro para romper la hora con más ganas que nunca porque, tal y como reconoció Aitor Pes, presidente de la cofradía del Cristo de los Tambores y Bombos, «todos los ojos están puestos en nosotros y es una responsabilidad». Él estaba en el balcón en el que el alcalde Joaquín Bielsa junto al presidente de Aragón Javier Lambán dieron el primer toque al que siguieron miles de tambores y bombos en toda la comarca que no pararon ni de noche ni de día. Hasta el Sábado Santo que no se realice el silencio de toque no pararán.

Para los andorranos como para los vecinos de Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén los minutos previos fueron de nerviosismo por una espera de todo un año.

César Quílez es el mejor exponente de ello. Este andorrano trabajaba en la mina de Escucha pero cuando cerró fue trasladado por la empresa a Palencia. Eso no ha evitado que diez años después haya dejado esta tradición de romper la hora con su esposa Juani, sus hijos Hugo y Raúl de 11 años y su cuadrilla. «Es pasión, es hermandad. No podría dejar de venir y que el bombo de mi padre se quedara sin sonar», destaca.

La Puebla de Híjar es otro de los pueblos de La Ruta del Tambor que en la noche del Jueves Santo retumba hasta altas horas de la madrugada. Minutos antes de las 00.00, la palabra era una: nervios. «Para nosotros lo que significa es mucho. Es el acto mas importante de las tradiciones de nuestro pueblo. A pesar de que michos vivimos fuera del pueblo hoy es cuando siempre nos juntamos todos. Todos los años. Es algo mas que un acto religioso. Une a varias generaciones. Es parte de nuestra cultura», comentan Manuel Guallar y Brigi Artal. Otra de las participantes, Asún Monge Pasamón, señala:«La primera vez que vine fue una emoción enorme. Pero luego aún me ha gustado más. Escuchar de repente todo el ruido de la plaza… y luego parar todos es una emoción que hasta llorarías. No se puede expresar».

Antes de La Rompida, las calles eran ríos de gente dirigiéndose hacia la plaza mayor. Todos tambor o bombo en mano. Pequeños y grandes. Veteranos y novatos.