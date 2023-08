La aplicación de mensajería instantánea del grupo Meta, conocida por todos gracias a su logo verde, ya supera los 2.000 millones de usuarios. Desde hace años, WhatsApp ha logrado introducirse de lleno en la vida de gran parte de la población mundial. Resulta extraño encontrarse una pantalla en la que no aparezca su icono.

Pero la comodidad de la plataforma va más allá de los mensajes de texto: enviar notas de voz sin límite de duración es una de las funciones preferidas de los usuarios y una de las más recurrentes. La facilidad y rapidez de esta alternativa para comunicarse 'en línea' hace que muchas veces la prefiramos a tener que abrir el teclado y escribir.

Como todo, también tiene su lado malo. No siempre es agradable recibir una notificación de un audio de más de dos o tres minutos, por lo que se puede caer en la tentación de posponer la escucha. Para solucionar este pequeño problema, existe un truco con el que podrás estar al tanto del contenido de la grabación sin haber pulsado antes el 'play'.

LuzIA, el ChatGPT de WhatsApp

La aplicación ChatGPT y la Inteligencia Artificial se han asentado en múltiples aspectos de nuestras vidas y WhatsApp no iba a ser menos. Una empresa española ha sido la responsable de crear LuzIA, otro 'chatbot' que, en este caso, puede transcribir una grabación en poco tiempo para que no tengas que escuchar los audios si no puedes o quieres.

Se puede añadir como extensión en WhatsApp de forma gratuita, aunque también está disponible para Telegram. El primer paso a seguir para poder disfrutar de su ayuda es agregar LuzIA en tu perfil de la plataforma. Es muy sencillo: para hacerlo, deberás acceder a su página web desde tu teléfono móvil y buscar la opción 'Pruébalo en WhatsApp'. Automáticamente, se abrirá la aplicación de telefonía con el aviso de que se ha encontrado la cuenta de LuzIA. Llegados a este punto, solo te queda interactuar con el 'bot', es decir, haz clic en 'Continuar al chat' y envíale un mensaje para que se inicie.

Tras instalar LuzIA, ya se puede proceder a utilizarla para que transcriba los audios que no te interese escuchar. Conseguirlo también es muy fácil: abre WhatsApp en un móvil con Android y reenvía la nota de voz que quieres convertir a texto al 'chatbot'. Así, en unos segundos, esta Inteligencia Artificial te rebotará la transcripción del audio.