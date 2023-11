Las protestas contra el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez han llegado a todos los puntos de España. Por pequeñas que sean, las manifestaciones se están repitiendo cada tarde-noche en las proximidades de las sedes de los socialistas en cada localidad. Los asistentes tiene un ritual común, portan banderas de España y entonan cánticos contra el presidente del Gobierno en funciones por haber acordado con los independentistas la Ley de la Amnistía o la condonación de la deuda.

La manifestación en la calle Ferraz de Madrid está acaparando todos los titulares con varios ultras siendo protagonistas por enfrentamientos con la Policía Nacional que cerca la sede nacional de la sede del PSOE. Las redes sociales están que arden con ambos bandos muy diferenciados. La derecha trata de mantener el pacifismo en las concentraciones mientras que la izquierda denuncia la presencia y actividad de fascistas declarados.

A pesar de tratarse de un tema político que tiene una influencia directa en el desarrollo próximo del país, también hay un pequeño espacio para tomarse la situación con ironía y sorna. El periodista Javi Sánchez acudió hasta la sede del PSOE de Don Benito, una ciudad de Extremadura con más de 37 mil habitantes conocida en toda España por su fusión con Villanueva de la Serena, para ver el ambiente ya que había una concentración fijada para protestar contra Sánchez.

Manifestación contra la amnistía frente a la sede del PSOE Don Benito, solo hay un participante. pic.twitter.com/8gidZS1Qpm — Javi Sánchez Luque (@javisanluq) 9 de noviembre de 2023

Sin embargo, se encontró un ambiente completamente frío con un solo asistente que había acudido hasta la calle Cecilio Gallego con su bandera de España. Sánchez decidió hacer una fotografía del ambiente y publicarla en su perfil de Twitter haciéndose viral en muy pocos minutos. Además, el periodista decidió seguir relatando en una especie de minuto a minuto lo que pasaba en Don Benito. "Cuatro personas más se han detenido un rato con él, pero han seguido su camino tras unos minutos. El furgón de Policía Nacional también ha abandonado las inmediaciones", relata.

Ya no hay nadie pic.twitter.com/PWCCJSDhmH — Javi Sánchez Luque (@javisanluq) 9 de noviembre de 2023

Aún así la surrealista historia no había acabado. El tuit consiguió tanta repercusión que le llegó al propio manifestante. A pesar de no haber estado acompañado por más personas, el hombre quiso mostrar su satisfacción personal de haber protestado por el acuerdo entre socialistas e independentistas catalanes. "Hemos sido literalmente cuatro gatos, mañana más. ¡Amnistía no, referéndum tampoco!", escribió en un tuit.