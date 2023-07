PREGUNTA: ¿Sigue recibiendo muchas felicitaciones tras el anuncio de su nueva aventura?

RESPUESTA: Todavía, sí. Estoy abrumado y emocionado por tantas muestras de cariño. Es realmente bonito que tantas personas se tomen la molestia de querer saber cómo estoy o simplemente de darme la enhorabuena. Ahora estoy impaciente por lo que está por llegar.

P: ¿Cuándo se enteró de que Pablo Laso lo quería para su proyecto?

R: Sabía que existía la posibilidad desde hace un tiempo, pero realmente la propuesta llegó hace poco. Ha sido todo muy rápido, pero también muy emocionante.

P: ¿Cómo lo conoció?

R: Fue en 2019, en el campus que lleva su nombre. Me ofrecieron ir como entrenador en prácticas. Al poco me propusieron no ser un técnico oyente, sino participar en el día a día. Desde el primer momento la relación fue fluida, hablábamos mucho de baloncesto. Tenemos visiones parecidas y así se fraguó la relación, con encuentros y reuniones de trabajo.

P: Desde fuera parece una oportunidad increíble la de trabajar con un técnico tan laureado. ¿Lo siente usted así?

R: Desde luego. Y a la vez siento responsabilidad. Pero lo afronto con normalidad porque así es él. Pablo es claro y honesto. Hace mejor a los que le rodean. Para trabajar con él la única posibilidad es ser uno mismo.

P: ¿Qué ha visto Pablo Laso en usted para convertirle en su mano derecha en Múnich?

R: Bueno, eso sería más una pregunta para él, pero yo quiero pensar que hay dos cosas que destacaría de mi persona o de mi figura. Una es la capacidad de trabajo y la otra la adaptabilidad.

P: Precisamente adaptación es lo que va a necesitar en su primera experiencia en el extranjero. ¿Está estudiando ya alemán?

R: Alguna aplicación me estoy bajando, sí (ríe). Me gustan los idiomas, eso la verdad es que no me preocupa. Pero sí que existe un cierto grado de incertidumbre. Las cosas cambian muy deprisa en este mundo. Mi trayectoria es corta pero intensa. Ahora creo que estoy dando un salto y me siento preparado y convencido de la decisión. Creo que va a ser muy enriquecedor.

"El Bayern quiero hacer un proyecto ganador. Para eso fichan a Pablo Laso"

P: ¿Cuáles son los objetivos del Bayern para esta temporada? El equipo ha hecho una gran Euroliga y parece ir a más.

R: Lo primero es elevar el nivel competitivo. Hay que saber llevar la responsabilidad de tener que ganar en las competiciones domésticas y a partir de ahí sentar una base para mejorar en Europa. Creo que aún estamos un peldaño por debajo de los grandes equipos europeos, pero se quiere hacer un proyecto ganador. Para eso han fichado a Pablo Laso. Ahora es el momento de diseñar un camino que nos lleve a cotas más altas.

P: Eso es lo que viene. ¿Qué puede contar de lo que deja atrás?

R: Nunca es fácil dejar la casa de uno y aún menos una tan especial. Para mí Casademont Zaragoza es el inicio de todo. Empecé como aficionado y me ha permitido crecer a pasos agigantados. Me ha dado tantas cosas que siempre estaré agradecido.

P: ¿Con qué se queda de todo lo que ha vivido en el club?

R: Al final lo que guarda uno son momentos y personas. He tenido mucha suerte con todos los compañeros que tenido, los jugadores con los que he trabajado...Y tengo que destacar a Reynaldo Benito y a Porfi Fisac. En ningún momento han mirado la edad o el DNI para confiar en mí.

P: ¿Y algún momento?

R: Se me entremezclan los recuerdos como aficionado y como trabajador. Pero las finales europeas, tanto la de Atenas como la de Rusia, las recuerdo con cariño. También los ambientes vibrantes con el Felipe lleno en la temporada 19-20 y la sensación de alivio tras ganar en Murcia y salvar la categoría en el último momento.

P: Ahora le toca volver a esa faceta de aficionado.

R: Por supuesto. Ahora paso a ser uno más. Mantengo mi carné de abonado y mi ilusión y mis ganas de que al Casademont Zaragoza le vaya de la mejor manera posible. Estoy contento de que vaya a poder jugar en Europa y de que esté construyendo una plantilla competitiva y ambiciosa.