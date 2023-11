Nació en Fort Smith, ciudad de interior en el oeste de Arkansas, y llegó a ser la tercera elección del draft de la NBA en 2015 con solo 19 años de edad. Allí permaneció seis temporadas, pero las lesiones en sus dos rodillas truncaron su carrera en la mejor Liga del mundo y pasó entonces por China y por la G League, donde volvió a lesionarse de gravedad en su tendón de Aquiles. El Casademont Zaragoza se hizo con sus servicios este verano y en la capital aragonesa parece estar reencontrándose con su mejor versión. Ahora, Jahlil Okafor atiende a este diario en el centro del foco mediático tras, supuestamente, haber recibido una oferta del Zhejiang, en el que militó en su paso por el país asiático.

¿En qué situación se encuentra tras sus primeros meses en el Casademont Zaragoza?

Me siento bien, tanto en el aspecto físico como mentalmente. El equipo me ha acogido con los brazos abiertos. No llevamos la cantidad de victorias que nos gustaría, pero, obviando esto, estoy disfrutando mucho aquí.

Llegó en un momento duro de su carrera después de haberse lesionado el tendón de Aquiles. El día que llegó, escribió en su perfil de Instagram que “no podía expresar con palabras” su gratitud. ¿Cómo surgió esta oportunidad y qué significó para usted?

El Casademont sabía que yo lo estaba pasando mal por esta lesión y me dijeron que iban a trabajar conmigo para que volviese a estar al 100%. Estaba pisando fuerte antes de lesionarme. Tener la oportunidad de jugar en la ACB es genial porque es una Liga tremendamente competitiva y repleta de jugadores muy talentosos. Estoy muy feliz de haber podido unirme a este equipo.

Ya es uno de los grandes talentos del Casademont y de la Liga y va acercándose al jugador que era. ¿Va encontrando estas sensaciones sobre la pista con el paso de los partidos?

Creo que cada vez soy más fuerte y que mi pierna también va fortaleciéndose más cada día. Estoy cogiendo más confianza en mi físico y encontrando mi ritmo en el juego. Pienso que continuaré mejorando a medida que vaya jugando más encuentros.

Tuvo una gran carrera en la NBA, pero las lesiones tuvieron un impacto negativo en su camino. ¿Cuál es su motivación mental para volver después de los percances?

Lo considero una parte de ser un deportista. Las lesiones llegan con el tiempo solo con practicar el deporte. Personalmente, amo este juego y no me importa cuántas veces me haga daño. Siempre lucharé por volver a estar sobre la pista para jugar todo el tiempo que pueda.

Se le ha relacionado con el Zhejiang de la Liga china en los últimos días. ¿Continuará en el club o tomará un nuevo rumbo?

Ahora mismo, estoy aquí. Estoy contento en el Casademont y sigo aquí. No puedo decir qué pasará en el futuro, pero sí que soy feliz aquí y que tenemos un partido mañana (por hoy) por el que tengo muchas ganas.

Así que es feliz y piensa solo en el Casademont, ¿no?

Correcto.

Es su primera experiencia en una Liga europea, a la que ha llegado tras varios años en la NBA y distintas lesiones, como le sucede también a Jabari Parker. ¿Le parece la ACB una Liga atractiva de cara a recuperar su mejor nivel?

Sí. Es una Liga estupenda. Poder jugar en un gran país como es España es difícil de superar. Aquí hay grandes jugadores, grandes equipos y muy buenos aficionados que siguen la Liga por todo el mundo. Diría que sí es una competición muy atractiva para los jugadores y para los seguidores.

¿Qué le parece su nueva afición, la Marea Roja?

Los aficionados son increíbles. Me encanta jugar en casa, lo paso genial. Disfruto mucho en la pista con nuestra afición. Es agradable.

Afrontan dos partidos esta semana y, por la situación del equipo en la ACB, el segundo frente al Breogán se antoja trascendental. ¿Cómo de importante es ganar para el equipo?

Todos los partidos son importantes para nosotros. Lo único que queremos es ganar cada encuentro que jugamos.

¿Cómo es el trabajo con su entrenador, Porfirio Fisac?

Me dice que siempre siga trabajando y es muy claro respecto a lo que quiere de mí. Me dice que cree en mí y estoy disfrutando mucho de su liderazgo y de ser entrenado por él.