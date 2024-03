Vega Gimeno: «Hemos venido a llevarnos la eliminatoria»

Lo dijo hace una semana nada más terminar el partido en el Príncipe Felipe y lo repitió ayer frente al Mediterráneo en Mersin: «Hemos venido a llevarnos la eliminatoria». Vega Gimeno ejerció una vez más de capitana para expresar la ilusión y el agradecimiento del equipo. «Hola a todos. Desde aquí, desde Mersin, agradeceros el apoyo que sé que vamos a recibir en el Príncipe Felipe. Me consta que va a ir mucha gente a seguir el partido desde el pabellón», señaló la valenciana en un vídeo a través de las redes sociales del club.

La capitana no se olvidó de sus compañeros del masculino: «El sueño europeo es compartido entre los chicos y nosotras: ellos también se lo están jugando todo en sus cuartos», añadió, para terminar con toda una declaración de intenciones. «Espero que estéis todos allí. Desde aquí, os digo lo de siempre: sentimos muchísimo el cariño y os lo agradecemos eternamente. Como ya dije, hemos venido a Mersin a llevarnos la eliminatoria. Vamos a por todas en esta semana europea», concluyó.

Por su parte, Carlos Cantero aseguró que su equipo ya ha ganado, pase lo que pase hoy. «Tengo la sensación de que no podemos perder cuando ya hemos ganado. El que estuvo en ese partido aquí... yo ya me considero ganador. Podemos ir allí, perder, que nos eliminen pero nosotras hemos ganado ya. No puedes perder ni te pueden quitar lo que ya has ganado. Nos haría mucha ilusión pasar a la Final Four, pero perdiendo jamás se nos va a quedar la sensación de derrota ni de fracaso ni de frustración».

Y es que las sensaciones de hace una semana tardarán mucho tiempo en olvidarse. «Lo que vivimos aquí fue un partido histórico que nos dio una alegría inmensa, vi a mi equipo sonreír, vi al club sonreír, vi el cariño de los aficionados. Aunque nos ganen el partido no nos van a inculcar esa sensación de derrota. Somos un equipo ganador y es la sensación que nos vamos a llevar ganemos o perdamos», señaló el entrenador del Casademont.