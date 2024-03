Casademont Zaragoza: cruz con los rivales directos

En una temporada tan irregular, el Casademont Zaragoza ha conseguido ser regular en algo: ha ganado tantos partidos ante equipos que le anteceden como con los que le preceden en la clasificación. De las diez victorias que acumula en 26 jornadas, y que le hacen ver a una distancia prudencial pero aún no definitiva los puestos de peligro, cinco las ha obtenido frente a rivales de la zona media alta: Unicaja, Murcia, Tenerife, Joventut y Barcelona, y las otras cinco contra rivales de la zona baja: Bilbao, Breogán, Girona y Palencia, el único al que ha ganado los dos enfrentamientos de Liga.

Inmerso en la pelea por asegurar la categoría desde el principio de la temporada, sus prestaciones contra los rivales directos han sido uno de sus grandes debes del curso. Hasta la fecha ha disputado once enfrentamientos directos contra equipos en su misma o peor situación y ha ganado cinco y perdido seis. Tiene dos averajes a favor y dos en contra y, de los tres que le quedan por jugar, debe recuperar dos. En las ocho jornadas que restan debe recibir al Obradoiro y al Covirán Granada y cerrará el curso en la pista del Girona.

Después de sumar una victoria crucial frente al Zunder Palencia, colista de la Liga Endesa pero mucho más competitivo ahora que en la primera vuelta, el conjunto de Porfirio Fisac no aprovechó su visita a otro rival en apuros, el Morabanc Andorra, para haber dejado casi resuelta su situación en la tabla. Cayó por 85-80 en un encuentro en el que no pudo culminar la remontada y consumó así su doble derrota con el equipo de Natxo Lezcano. De momento, es el único rival de la zona baja con el que ha caído en sus dos enfrentamientos. Lógicamente, tiene perdido el averaje con el club del Principado (-9).

También lo tiene perdido contra el Breogán de Lugo, después de caer en su visita al Pazo por 82-77 y ganar en el Príncipe Felipe por 63-61 con una canasta sobre la bocina de Santi Yusta. El marcador global es de tres puntos favorable al cuadro gallego. En cambio, tiene el desempate favorable con el Bilbao Basket, que ahora cuenta con una victoria más, al haber ganado el primer partido por 77-63 y haber perdido el segundo por 86-83. El otro que tiene a favor es contra el Zunder Palencia, único rival al que ha ganado en dos ocasiones. En Palencia lo hizo por 80-88 y, a orillas del Ebro, por 103-96.

Lo que queda

Ahora le queda enfrentarse a tres rivales directos, dos de ellos en casa, dos de ellos tras haber caído en la primera vuelta. Este sábado visita al Baskonia, décimo en una temporada muy irregular, y una semana después, el 6 de abril, afrontará una de las fechas clave de lo que queda de temporada. Ese día recibirá al Monbus Obradoiro, actualmente decimoséptimo con siete victorias, tres menos que los aragoneses. Una de esas siete fue precisamente contra el Casademont por 80-72, así que lo ideal sería que el equipo de Fisac ganara y lo hiciera por más de ocho puntos para asegurarse otro desempate.

Después de medirse al conjunto de Montxo Fernández le esperan cuatro rivales de aúpa, inmersos en la pelea bien por asegurar el playoff, bien por hacerlo en la mejor posición posible pensando en el factor cancha. El Casademont se medirá consecutivamente a Unicaja, Madrid, Murcia y Manresa. Será en las dos últimas jornadas del campeonato cuando le toque enfrentarse a sendos rivales de la zona baja. En la penúltima jornada recibirá al Covirán Granada, actualmente decimoséptimo con siete victorias. En el partido de ida el Casademont no pudo aprovechar su visita a un equipo que aún no había estrenado su casillero de victorias y cayó por 78-70, por lo que también le conviene imponerse por más de ocho puntos si es que todavía no ha conseguido confirmar su permanencia.

Cerrará la temporada en Fontajau contra el Girona, con el que actualmente empata a diez triunfos en la clasificación. Es posible que para ese día ambos equipos estén ya salvados y el choque no sea decisivo. En caso de llegar empatados como ahora, el Casademont defenderá los siete puntos con los que ganó en Zaragoza (81-74) para poder superar a su rival en la clasificación, siempre y cuando no entren en juego empates con otros equipos. El equipo aragonés está en buena disposición para lograr su objetivo y puede hacerlo, además, ante rivales directos. Pero para ello tendrá que fallar bastante menos de lo que lo ha hecho hasta ahora en una temporada en la que ha dejado escapar demasiados duelos clave.