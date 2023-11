Abdoulaye Gueye no podía negar la evidencia porque una cámara de videovigilancia captó el preciso momento en el que le tocó el culo a la trabajadora de una casa de apuestas ubicada en la zaragozana calle de Conde Aranda. Ayer, este joven reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una condena que no incluye pena privativa de libertad más allá de una orden de alejamiento de 200 metros por tiempo de seis meses.

Los hechos referidos se remontan a la mañana del 12 de febrero de 2022, en torno a las 12.00 horas, cuando este senegalés accedió al citado establecimiento para jugar en una máquina tragaperras. Trató de captar la atención de la víctima alertando de que el dispositivo estaba dañado y, cuando se acercó para comprobar qué pasa exactamente, Abdoulaye le tocó el culo. Minutos antes ya había hostigado a la chica con comentarios vejatorios contra su persona –«a mi amigo le gustas», «a ti lo que te hace gracia es follar», «me gusta tu culo», le dijo– e incluso la víctima le tuvo que obligar a ponerse la mascarilla.

Inicialmente, tanto la Fiscalía como la acusación particular habían tipificado este episodio como constitutivo de un delito de abuso sexual por el que solicitaban, respectivamente, dos y dos años y medio de prisión. Sin embargo, el acuerdo se formalizó en los términos de un delito leve contra la integridad moral que, además, incluye 30 días de localización permanente, la prohibición de comunicación con la víctima durante seis meses y una indemnización de 500 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados. También deberá hacer frente al pago de las costas del proceso judicial y las partes informaron a los magistrados que no recurrirán el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La sentencia, que fue dictada in voce, es firme.

Abdoulaye reconoció ayer el citado episodio y se limitó a mostrar su conformidad ante el tribunal provincial con un escueto sí. No hizo lo mismo su acompañante, quien llegó a cargar contra los medios de comunicación por fotografiar al ahora condenado y les amenazó con interponer una denuncia en el caso de publicar la fotografía. Su currículum delictivo acumula varios episodios de robos con violencia.