Hace más de cinco años, la población de Caneto, dentro del municipio de La Fueva en la comarca del Sobrarbe, se multiplicó casi por cuatro, siendo el 47% de sus nuevos habitantes niños. Los padres y madres de los pequeños no dudaron en comenzar los trámites para abrir una escuela rural en el pueblo y evitar el traslado por las carreteras de montaña. Los estudiantes fueron matriculados en el centro de Tierrantona, en La Fueva, a 20 km de distancia, pero se abrió en el mismo Caneto un centro adscrito al sistema público de educación, con alumnado de Infantil y Primaria.

El pasado 2 de noviembre, tras entrar los 21 niños a las tres aulas que conforman la escuela, el departamento de educación del Gobierno de Aragón comunicó al centro vía telefónica su inminente cierre «sin dar las explicaciones pertinentes», aseguran desde el aula O Chinebro. Al día siguiente, el Ejecutivo autonómico trasladó la decisión de cierre al Servicio Provincial de Educación de Huesca, quien hoy lunes, debía avisar a la dirección del colegio La Fueva y a las familias del traslado de este grupo de alumnos al centro de Tierrantona. Este alumnado tendrá derecho a la gratuidad de comedor y al transporte escolar, con ayuda individual hasta contratar una nueva ruta de autobús.

Desde Educación se advierte de que en el Registro de Centros Docentes no Universitarios de Aragón no consta la existencia de un centro educativo en la localidad de Caneto y que los reiterados informes de los técnicos de la DGA han sido todos desfavorables para la creación del mismo, por no cumplir los requisitos mínimos exigidos. Entre otros, se señala la inexistencia de certificación por técnicos competentes del abastecimiento de agua potable, energía eléctrica solar y conexión a Internet; ausencia de un proyecto de legalización o no constancia de la modificación del uso catastral del suelo cedido por la CHE.

Fue la propia directora del CEIP La Fueva la que alertó de las conductas administrativas y docentes no sujetas a la norma desde Caneto y que generaban «gran inseguridad» al centro que ella dirige. Ante ello, y a solicitud de la directora provincial de Educación en Huesca, la Inspección visitó las instalaciones, confirmando las irregularidades.

Un frente unido

Desde el aula aseguran que «se cumplen todos los requisitos necesarios para dar clase». En un comunicado declaran que «nos mantenemos en pie» y que O Chinebro se trata de una escuela «viva con raíces y futuro» que aumenta cada año su alumnado gracias a la «apuesta incondicional de sus habitantes y administraciones por un proyecto educativo sólido». Eduard Jubert, portavoz de la Asociación de Madres y Padres (AMYPA) del centro destaca que la noticia «nos pilló por sorpresa». Además, amplía, se han sentido «atacados» por las acusaciones de Educación sobre las irregularidades del centro. «Por como lo dicen, parece que somos un pueblo que no tiene ni wifi, declara Jubert. Explica que «los niños son lo más importante y no habríamos estado cinco años con el aula si no contáramos con lo necesario para ello». Asimismo, se mantienen firmes en la decisión de seguir llevando a sus hijos a O Chinebro porque ven «inviable subir a los 21 niños a un vehículo para llevarlos durante 40 minutos por carreteras estrechas llenas de curvas».

Por ello, piden a la consejería de Educación «diálogo para evitar el cierre del aula» y que tengan en cuenta «la seguridad de los alumnos». Con la intención de que sus voces «no sean ignoradas en una decisión que afecta no solo a la educación de nuestros hijos e hijas, sino al medio rural», la comunidad educativa de Caneto ha convocado para mañana una manifestación a las 12 del mediodía en la plaza Cervantes de Huesca. En ella esperan la presencia de padres, estudiantes, ex alumnos y colectivos afines que se unan a ellos en un acto de protesta pacífica.

De momento, y con el futuro un poco en el aire, los pequeños de Caneto regresan esta semana a su aula sin saber con seguridad dónde darán su próxima lección.