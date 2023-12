Los vecinos de Teruel afectados por el derrumbe del edificio de la calle San francisco siguen sin saber las causas del suceso seis meses después. Ayer, un centenar de ellos se concentraron en la plaza del ayuntamiento para pedir responsabilidades al consistorio y mostrar su malestar porque no están conformes con la manera de proceder del equipo de gobierno. "¿Por qué el Ayuntamiento de Teruel nos maltrata? ¿Por qué después seis meses la empresa de redes de abastecimiento de agua no ha entregado las informes? ¿No estarán tapando pruebas? ¿Por qué no nos dan la información solicitada? ¿Dónde está la transparencia que tienen que ocultar?", se preguntaron ayer.

El pasado sábado los vecinos recogieron sus enseres "entre múltiples escombros" y unas condiciones de "insalubridad", según ellos. "¿De dónde venía el agua que llevaba días entrando a nuestro edificio, por qué no nos escucho el ayuntamiento antes de que se hundiese el edificio?", volvieron a reiterar ayer. ¿Por qué una recogida de enseres tiene que ser tan traumática y humillante?", añadieron. También critican la labor del concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado. Por otro lado, la plataforma de afectados aseguró que las filtraciones de agua "están afectando a toda la calle San Francisco e incluso a la Escalinata", dijeron. “¿Por qué se oponen a que nuestros técnicos hagan sus propias pruebas pericicales. ¿Qué esperáis que haya una desgracia humana?”, apuntaron delante de la puerta del ayuntamiento.