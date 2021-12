Zaragoza lleva demasiado tiempo sin escuchar el rugido de Los Bengala. Nada más y nada menos que desde noviembre de 2018. La espera llegará a su fin el próximo 28 de enero en La Casa del Loco, donde la banda zaragozana presentará en directo su nueva formación. El concierto se iba a celebrar este sábado, pero un caso de covid en un conviviente de uno de los miembros del grupo ha obligado a aplazar la actuación en el último momento. Las entradas serán válidas para la nueva fecha, aunque quien quiera devolverlas y recuperar su dinero podrá hacerlo en la web donde las adquirió.

Tanto tiempo ha pasado desde su último directo en la capital aragonesa que por el camino se ha producido hasta un cambio en los integrantes del grupo. Tras la marcha por motivos personales del batería Borja Téllez, el formato dúo ha quedado atrás y se ha convertido en un trío. A Guillermo Sinnerman –voz, guitarra y fundador de Los Bengala junto a Téllez en 2014– se han unido Juan Carlos González (bajo) y Álvaro Clemente (batería).

«El proceso de integración ha sido rápido, fácil e indoloro. Cada vez nos entendemos mejor sobre el escenario y yo, personalmente, lo estoy disfrutando mucho», subraya Sinnerman. Lógicamente, el guitarrista se sintió «extraño» al retomar el proyecto sin Téllez, pero siempre tuvo claro que quería mantenerlo vivo: «Para mí sería muy duro que muriera. Estoy tan aferrado a la banda que querría incluso que me sobreviviera. Borja tendrá siempre las puertas abiertas pero ahora quiero centrarme en el presente y en el futuro».

La nueva formación llegará a la Casa del Loco con horas de rodaje, porque desde que iniciaron la gira de presentación el pasado abril en Valencia ya han ofrecido 13 conciertos. Y los que quedan. Porque aún tienen que tocar en Sevilla, Tarragona, Barcelona, Córdoba, Málaga y Granada para concluir a finales de enero del próximo año en Madrid. «Cuando acabemos esta gira nos centraremos ya en el nuevo disco», apunta Sinnerman, que reconoce que siempre han sido una banda de directo: «El hábitat natural del grupo ha sido el escenario y eso va a seguir siendo así».

Un potente directo

Los Bengala, de hecho, son una de las bandas aragonesas que más ha girado por el resto del país en los últimos años, compartiendo cartel en festivales o escenario con figuras como The Libertines, Brian Wilson, Kase.O, Wilco o Primal Scream.

Todo empezó en 2014 y casi por casualidad. Sinnerman y Téllez formaban parte de The Faith Keepers (otro mítico grupo zaragozano) y comenzaron a trastear en el local de ensayo mientras esperaban al resto de la banda. Así fueron dando forma a varios temas, hasta que la aventura acabó materializándose en dos discos de estudio: Incluso festivos (2015) y Año selvático (2017). Su actitud, su potente garage rock y su directo crudo y salvaje hicieron el resto, logrando hacerse un hueco en la escena. Ahora quieren ampliarlo con más conciertos y la publicación de un nuevo álbum.

«Ya está grabado, pero aún no sabemos cuándo saldrá en formato físico por todo esto de los problemas de suministro. La idea, en todo caso, es ir lanzando algunas canciones en formato digital para sacar nueva música, que ya tenemos ganas», explica Sinnerman, que apunta que no hay un cambio brusco en su sonido: «El estilo se mantiene. En el futuro no lo sé, pero ahora no veo a Los Bengala dando grandes sorpresas sonoras. Lo que queremos es seguir haciendo lo que hacíamos pero mejor y cuidando más los detalles». En este sentido, la llegada de un bajista a la formación ha dado un mayor empaque al sonido del grupo, que incluso no descarta incorporar otro integrante «si es necesario».