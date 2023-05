No se ha retrasado ni un minuto en salir al escenario. La peruana Susana Baca ha respondido a la llamada de sus músicos a las 21.00 para empezar un esperado concierto en la segunda jornada del ciclo Música al raso. La misma la había abierto antes la actuación de Joaquín Pardinilla Sexteto.

Baca no ha dado tregua y ha comenzado con 'Golpe E’Tierra' seguida a continuación y sin pausa de 'Molino molero'. Cuando ha concluido este pieza, la lluvia que amenazaba con aparecer lo ha hecho con más intensidad provocando un vaciado de la plaza (que ha congregado a cerca de 1.000 personas) ya que buena parte del público se ha ido a refugiar a los porches, aunque no todo. No lo han hecho ni los peruanos que, bandera en mano, se habían dado cita en el concierto ni tampoco muchos de los demás que han abierto su paraguas (los que lo llevaban) y a disfrutar del concierto.

Desde luego, lo que estaba sonando en el escenario era música de alto nivel con un gran sonido de los músicos en ese folclore latinoamericano llevado a otros extremos que practica Susana Baca.

A pesar del agua

'Tu ventana dormida', 'La herida oscura', 'Juana Azurduy', 'Cambalache'... Ni la lluvia ha podido impedir que el concierto continuara su marcha con piezas como estas en cuyas presentaciones la artista se ha mostrado ácida a pesar de todo: «Frente a los políticos mentirosos y la corrupción», clamó desde el escenario en unas fechas muy significativas en España.

El concierto ha transcurrido entre momentos de lluvia más intensa y claros (momentos que se identificaban claramente cuando la gente salía de la guarida de los porches) pero lo que estaba claro es que el público no tenía ninguna intención de dejar que la climatología estropeara el momento. Así las cosas, aunque la lluvia ha deslucido (es un hecho) el concierto de Susana Baca en la segunda jornada de Música al raso, aun así se puede calificar como rotundo éxito musical.