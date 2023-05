«Es ese sitio al que queremos llevarte para que bailes como si nadie te estuviera mirando, donde te sientas seguro, te lo pases bien y todo lo que te agobia lo dejes de lado. Es un lugar seguro», así describe Isabel Palacín la atmósfera de la canción que da nombre al disco 'Cercado Mental'. Isabel Palacín y César Gimeno son los integrantes de Florida & Hermosso que acaba de presentar su primer disco 'Cercado Mental' en el Rock & Blues.

Los inicios de Florida & Hermosso se remontan a un bolo en Bélgica, pero su verdadero «nacimiento» fue en El Tubo. «A nosotros nos ha gustado siempre montar fiestas, pero la música que había no iba mucho con nuestro rollo. Era un poco complicado ir a un garito hace 10 años y que mezclara electrónica e indie y dijimos ‘por qué no lo hacemos nosotros’», declara Isabel Palacín. Empezaron en Puerta Cinegia y se terminaron encargando de organizar las fiestas del Tubo. Para ello, el único requisito era que todas las actividades recorrieran todos los establecimientos por las estrechas callejuelas e idearon un ingenioso invento: «el palé», una cabina de dj portátil con cinco horas de autonomía que les permitía moverse y animar todos los garitos de la zona. «Al final de la noche los bares nos acababan echando para mover a la gente porque se quedaban sin vajilla ni bebida», añade César Gimeno.

La necesidad de un cambio

Tras más de 10 años de subir a escenarios, el disco fue producto de la necesidad de un cambio, declara César Gimeno: «Como Florida y Hermosso ya tenemos una edad y consideramos que como djs o animadores de adultos había que dar un pasito más y este era el momento de inflexión en el que o dábamos el paso y si funcionaba para adelante o Florida & Hermosso se estaba diluyendo en el espacio y tiempo». El disco se lleva haciendo cuatro meses, pero las ideas «venían de largo».

Cada una de las canciones del disco tratan un tema diferente. El proceso de composición empezó siendo instrumental y en base a la melodía se crearon las letras con una idea preconcebida de lo que querían hablar. A pesar de definirlo como «música electrúñica de autor», Isabel Palacín confiesa que el disco está autopublicado de forma profesional: «Tiene mucho de gamberro, las formas y las letras, pero hemos cuidado mucho las estructuras y la base». El disco en general reivindica la idea de libertad total «mientras no te metas con el de al lado». También cuenta con temas más especiales como 'Icy Love', dedicado a las hijas de César Gimeno. «Hoy he vuelto a construir un universo fantástico lleno de seres lunáticos, sé que no quieres venir a este lugar estrambótico lleno de mundos erráticos», narra la letra de la canción, la cual revela una parte de su magia. Isabel Palacín se decanta más por 'Cercado Mental': «Es el que me resulta, a la hora de cantar, más liberador. Es un tema de pogo, de saltar y de gritar».

"Animadores de adultos"

Es difícil poder encontrar una palabra que los pueda definir a la perfección, pero ellos mismos se han adueñado del término «animadores de adultos» y tienen un objetivo muy claro, disfrutar. «No tenemos pretensiones, lo hacemos porque nos lo pasamos muy bien. Si tú te lo pasas bien, la gente disfruta y si no se lo pasara bien, dejaríamos de hacerlo». La pasión y la energía que confluyen encima del escenario es lo que diferencia a este dúo dinámico de cualquier otra actuación: «No es el disco ni las canciones, sino lo que transmitimos encima de un escenario. Yo puedo decir que no canto bien y lo reconozco abiertamente, pero en los conciertos la gente se lo pasa pipa y eso es lo que vale».

Todavía es un misterio a quién le corresponde el papel de Florida y a quién el de Hermosso, lo único que confiesan es que las camisas floridas y hermosas son «el» complemento básico en el armario de César Gimeno, aunque Isabel Palacín casi nunca lleva flores.

Los discos ya se pueden adquirir en formato físico —las imágenes del libreto están hechas con inteligencia artificial— y en todas las plataformas digitales. Además, se espera que cada mes, exceptuando agosto, esté disponible un nuevo videoclip de cada tema, dando el pistoletazo de salida con 'Deja que te meta por el Tubo'. A pesar de este nuevo disco, Florida & Hermosso seguirán encima de los escenarios «pasandoselo pipa» con cada una de las personas que va a verlos porque «el día que el amor con el público se nos acabe, Florida & Hermoso se acabará», pero mientras tanto, que siga la fiesta.