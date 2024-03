Nuria Barrios (autora de 'Amores patológicos'): "Veo que cambian las cosas en la superficie pero poco en realidad"

No es fácil echar la vista atrás. Menos sin son 25 años y es hacerlo a tu primer libro, pero Nuria Barrios lo ha hecho para lanzar una nueva edición de 'Amores patológicos' (Páginas de Espuma), su obra de relatos que escandalizó en los últimos años del siglo XX. «No hemos cambiado mucho, es algo que me asombra. Creo que la crítica ahora ha aprendido, se ha adaptado a la época y ya no se muestra escandalizada porque entonces hubo críticos muy escandalizados por el hecho de que una mujer escribiera con esa franqueza del deseo. Eso ya no ha pasado con las reseñas de la nueva edición pero sigue produciendo el mismo asombro, incluso los lectores me siguen diciendo que les parece una obra muy atrevida. Es curiosísimo como cambian las cosas en superficie y lo poco que cambian en realidad», explica la escritora que recientemente ha presentado esta reedición en la librería Cálamo de Zaragoza.

«Hay muchas definiciones de escritura y todas son válidas, pero en mi caso, la escritura tiene que romper las rutinas, la visión en la que nos movemos, la que vivimos. Esa es una visión confortable y asegurada para no provocar, perturbar ni crear disonancia. Para mí, la escritura es todo lo contrario, tiene siempre que descolocar al lector en el aspecto emocional o intelectual que tú quieras», explica con franqueza.

"Concepción ingenua"

A lo largo de este cuarto de siglo, el libro ha acabado descatalogado hasta que ahora ha vuelto a ver la luz, pero ha habido una pregunta que siempre le ha perseguido, ¿es autobiográfico? «Hay esta concepción ingenua de que los libros, sobre todo cuando hay sexo, son autobiográficos. Todos los libros se alimentan de quien los escribe pero no significa que lo hagan de su experiencia física, también lo hacen de su experiencia imaginaria. No es autobiográfico, pero ¿es mío? Sí, totalmente», afirma.

Además de por lo que abordaba Amores patológicos, el libro también sorprendió en aquel 1998 por la forma ya que hacía una especie de juego de vidas cruzadas entre los diferentes relatos: «La forma es el 90% de los libros. Es mucho más importante el cómo que el qué porque todas las historias son muy parecidas, son de amor, traición, de robo, muertes, ... Todas las que se escriben son muy parecidas, cambia una historia según cómo es narrada y ese cómo es el alma de la literatura», reflexiona en voz alta Nuria Barrios.

En su visita a Zaragoza, la escritora también aprovechó para presentar su última obra, La impostora. «Habla de lo que significa traducir, que es hablar con la voz de otro. Pero también es un guiño existencial porque reivindica que la identidad no existe, es una fantasía. Lo que somos es un constructo imaginario, somos muchos, no somos uno y esa capacidad nos la da la imaginación. Y esa posibilidad de ser muchos es lo que nos permite la creación, la empatía, el disfrutar del arte, y hacer posible la convivencia», afirma la escritora y traductora.