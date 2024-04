Henar Álvarez (publica 'Ansia'): "La Barbie profesiones ya para aquí, con la de novelista"

Guionista, directora, cómica, creadora de podcasts... y, desde hace poco, también novelista , aunque avisa, «la Barbie profesiones yo creo que ya para aquí». Henar Álvarez visitó hace unos días Zaragoza para firmar ejemplares de su primera novela, 'Ansia' (Planeta) con la que ha conquistado a sus seguidores, que se cuentan por miles a lo largo de toda España.

«Siempre tengo la sensación de que el público que me sigue confía un montón en mi trabajo y cada vez que saco un programa, un libro o lo que sea, lo reciben con ganas para ver lo que he hecho y eso me da mucha alegría. Al final, yo me dedico a hacer cultura y la gente que hace cultura lo hace para que se consuma. Y tener la sensación de que puedo hacerlo porque a la gente le gusta mi trabajo es una sensación muy guay. También te digo que igual la exposición ayuda pero hay mucha gente que está muy expuesta y luego no vende una mierda», reflexiona en voz alta Henar Álvarez cuando se le cuestiona si pasa ahora mismo por ser una de las mujeres del momento en España.

Ritmo de lectura

La reina del pódcast (para muchos), ahora se ha atrevido con una novela en la que la característica fundamental es que cuenta con mucho ritmo. Solo en las primeras tres páginas, la prosa de Henar Álvarez se muestra como mordaz y directa sin lugar para la tregua: «Es un arranque que a mí me gusta mucho, está feo que yo lo diga porque lo he escrito yo, pero es muy pasional, creo que hace que empatices con la protagonista, que te apetezca saber qué es lo que le pasa y te apetece seguir leyendo», afirma la escritora que, desde luego, aclara por si acaso, no es una casualidad: «Es una cosa que busqué a posta. El libro se llama 'Ansia' no por casualidad sino porque la protagonista es una tía muy ansiosa y yo quería que cuando la gente leyese el libro acompañase con esa emoción a la protagonista. Que la gente sintiese como esa ansiedad mientras ve lo que le sucede para que de alguna manera pudieran empatizar. Me alegramucho que me digan que lo he conseguido».

En la novela, Henar Álvarez también ha volcado algunos de sus pensamientos y ha aprovechado también para reflexionar de alguna manera sobre el bien y el mal. «El bien y el mal son en realidad concepciones culturales que creamos. Algo que está bien aquí en otro sitio del mundo ahora mismo no está bien y viceversa. Depende del contexto. Todos estamos de acuerdo en que matar está mal pero matar en defensa propia ya abre debates... y ya si preguntas por la pena de muerte ni te digo. Es una concepción cultural y muchas veces las cosas se valoran según el contexto y, por eso, con la ficción se ve mucho mejor», señala con rotundidad.

Ansia y ansiedad

Con respecto al ansia y la ansiedad («no es lo mismo», aclara) que se ve en la novela, Álvarez tiene clara la magnitud del problema: «Tiene que ver con la sociedad loca esta en la que tenemos que estar produciendo constantemente. Si no produces parece que pierdes el tiempo y tengo la sensación de que tenemos todos muy poco tiempo libre y que, en ese tiempo libre que tenemos, necesitamos coger con ansia las cosas que nos gustan y nos generan placer inmediato para poder sentir que tenemos algo de vida y disfrutar esas horas de la mejor manera posible. Es algo que tengo clarísimo que tiene que ver con el capitalismo que nos arrolla», resalta. ¿Y a las mujeres, se les exige aún más? «Se nos exigen otras cosas, tiene que ver con los roles,. Tengo claro que se nos exige salir y además, cuidar», apunta la polifacética Henar Álvarez.

Henar Álvarez con su novela 'Ansia'. / JAVIER OCAÑA

Después de su faceta de novelista, qué más deparará el futuro de Henar Álvarez: «Espero que nada más porque yo no puedo más.... (sonríe). Escribir siempre es lo que más me ha gustado, en casi todo lo que hago se ve que hay una base de escritura detrás, en la comedia también y yo la verdad es que tenía muchas ganas de escribir una novela porque escribir es lo que más me llena. Hice La mala leche, una novela gráfica, porque creía que necesitaba aprender unas herramientas antes de escribir una novela y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado», concluye.

