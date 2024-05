Paco Paricio descubre ‘Los secretos del titiritero’

No tiene trampa ni cartón. Todo lo contrario que sus espectáculos de títeres, que cuanto más inocentes parecen, más profundos son. Sello puro de Titiriteros de Binéfar, esa compañía que ama tanto el juego como invita a participar de él desde la didáctica. Un lujo para esta comunidad y para el mundo entero. Uno de sus fundadores junto a Pilar Amorós, Paco Paricio, habla claro en la introducción de este libro: «A continuación explico los trucos que he aprendido en mi vida titiritera, las más de las veces observando a las maestras y los maestros con los que he convivido». En 'Los secretos del titiritero (o cómo mover un polichinela)', Paco Paricio saca su vena más didáctica (es lo que tiene venir de la pedagogía) para mostrarle al mundo la dificultad de un oficio igual de bonito que importante para la sociedad.

La Casa de los Títeres de Abizanda cumple dos décadas de vida y, dentro de sus celebraciones, Paco Paricio va a lanzar una serie de publicaciones en torno al oficio que, a tenor de la línea de la primera obra, funciona como el legado de alguien que ama su profesión por encima de todas las cosas.

Un legado auténtico

Con 'Los secretos del titiritero', Paco Paricio deja un legado que hay que leerlo como algo mucho más que un manual porque, como dominador de la profesión, el oscense no solo explica la herramienta de trabajo sino que con ese bagaje teórico que atesora casi medio siglo de trayectoria (¿qué artista tenemos en Aragón que pueda decir lo mismo?) desgrana la esencia y el espíritu que debe tener cualquier artista. No se trata solo de contar las historias sino de cómo hacerlo y, sobre todo, de dominar el juego (siempre volvemos al juego en la vida) para ser capaces de llegar hasta donde queremos llegar.

Por si eso fuera poco, el libro está acompañado por más de cien ilustraciones que, como él mismo dice, «sirven para explicar las artimañas», esas que marcan la diferencia entre un artista más o un titiritero reconocido y reputado.

Al servicio del juego

Once son los capítulos en los que se ha dividido este volumen, que son los siguientes: 'Algunas cuestiones básicas', 'Estados de ánimo', 'Trucos de animación', 'Bocones', 'Muñecos de vara', 'Voces', 'Creación de escenas', 'El retablo', 'Escenografías', 'Soportes' y 'La función'. No es casualidad, por cierto, que el último apartado de 'La función' hable del público, pieza fundamental en este tipo de espectáculo y en la carrera de esta compañía oscense.

En este libro todo está al servicio de la enseñanza, de un pasado como maestro surgió un titiritero. Y de su arte han disfrutado generaciones enteras que, desde la amabilidad del títere, han entendido qué es la vida y, sobre todo, mucho sobre los valores de una sociedad. Pero ya no hacen falta palabras, como dice el propio Paco Paricio, «os doy un consejo: ¡jugad!, jugad mucho con los títeres buscando esa situación de disfrute y complicidad que siempre resulta la más creativa». Y yo aún me atrevo a decir algo más, precioso el pequeño texto que le dedica Pilar Amorós a Paco Paricio. Con todo lo que destila se entienden muchas cosas.

‘LOS SECRETOS DEL TITIRITERO’

Paco Paricio

Editorial Titiriteros de Binéfar

130 páginas

10 euros